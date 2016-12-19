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Фото: Pierre L. Ibisch et al. / Science
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North Yungas Road — это 40-километровый горный участок дороги, идущей от крупнейшего боливийского города Ла-Пас, также известный как «Дорога смерти». Фото: Matthew Straubmuller/Flickr.com
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«Мост в небеса» протяженностью 260 метров — самый длинный на всей Атлантической дороге. Фото: AWL Images / Fotodom
Создана карта мирового бездорожья
Площадь мест, не пересеченных ни одной дорогой, стремительно сокращается. Самые большие оазисы бездорожья сохранились в лесах Амазонии, сибирской тайге и тундре.
Дороги разрушают экосистемы не только в процессе строительства. Они служат искусственными границами для миграции многих видов. Кроме того, они не строятся просто так: вдоль дорог осваиваются целинные земли, строятся промышленные объекты и жилье. Транспорт убивает животных и загрязняет атмосферу; ученые определили, что на протяжении километра по обе стороны дороги экосистема меняется, приспосабливаясь к последствиям строительства и дальнейшей эксплуатации.
Исследователи проанализировали карты, общая протяженность дорог на которых составляет 36 миллионов километров, и подсчитали, что на Земле существует 600 000 неосвоенных участков, со всех сторон ограниченных дорогами. Площадь половины таких участков не превышает 1 квадратного километра, и только 7% больше 100 км². Лишь на трети таких участков сохраняются нетронутые человеком экосистемы.
К 2050 году люди увеличат общую протяженность дорог на 60%, и нетронутых участков живой природы останется совсем мало. Только 5% диких территорий защищены законодательством.
«Сейчас нам нужна глобальная стратегия защиты территорий без дорог: охрана живой природы, восстановление поврежденных экосистем и постоянный мониторинг и состояния», — говорит руководитель исследования, немецкий эколог Рьер Ибих. Он призвал правительства всего мира избегать строительства новых дорог на целинных землях и в неосвоенных районах.