British Airways ждет рождественская забастовка бортпроводников
Информация об изменениях в расписании полетов будет опубликована в течение ближайших трех дней, говорится в коммюнике авиакомпании. Забастовка не повлияет на рейсы, прилетающие и вылетающие из лондонских аэропортов Гатвик, Лондон-Сити и Станстед.
По словам инициаторов забастовки, руководство British Airways обещало, что годовая зарплата бортпроводников, принятых на работу после 2010 года, составит от 21 тыс. до 25 тыс. фунтов стерлингов ($26,6−31,7 тыс.), однако на деле сотрудники, подписавшие эти контракты, получают немногим более 12 тыс. фунтов ($15,2 тыс.).
Ранее бортпроводники отказались от повышения окладов на 2%, требуя поднять реальную зарплату до того уровня, который был обещан при приеме на работу.
Это не первая акция протеста, затронувшая крупных европейских перевозчиков в последнее время. В конце ноября — начале декабря из-за масштабной забастовки пилотов авиакомпания Lufthansa была вынуждена отменить несколько тысяч рейсов, потеряв на этом сотни миллионов евро.