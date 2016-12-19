  • British Airways ждет рождественская забастовка бортпроводников
    Фото: Pixabay
  • British Airways ждет рождественская забастовка бортпроводников
    Фото: Pixabay
Жизнь планеты

British Airways ждет рождественская забастовка бортпроводников

Требующие повышения зарплаты стюарды и стюардессы будут бастовать 25 и 26 декабря.
Интерфакс
19 декабря 2016 в 13:08
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Информация об изменениях в расписании полетов будет опубликована в течение ближайших трех дней, говорится в коммюнике авиакомпании. Забастовка не повлияет на рейсы, прилетающие и вылетающие из лондонских аэропортов Гатвик, Лондон-Сити и Станстед.

По словам инициаторов забастовки, руководство British Airways обещало, что годовая зарплата бортпроводников, принятых на работу после 2010 года, составит от 21 тыс. до 25 тыс. фунтов стерлингов ($26,6−31,7 тыс.), однако на деле сотрудники, подписавшие эти контракты, получают немногим более 12 тыс. фунтов ($15,2 тыс.).

Ранее бортпроводники отказались от повышения окладов на 2%, требуя поднять реальную зарплату до того уровня, который был обещан при приеме на работу.

Это не первая акция протеста, затронувшая крупных европейских перевозчиков в последнее время. В конце ноября — начале декабря из-за масштабной забастовки пилотов авиакомпания Lufthansa была вынуждена отменить несколько тысяч рейсов, потеряв на этом сотни миллионов евро.

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