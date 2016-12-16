Рождественская елка в Риме оказалась полным провалом
Рождественская елка, появившаяся в центре Рима, вызвала недоумение и раздражение у жителей и гостей города. Обвисшие ветки, тусклые однообразные огни, отсутствие звезды на вершине — в списке самых частых претензий к праздничному дереву.
В церемонии торжественного открытия елки участвовала мэр города Вирджиния Раджи. После обратного отсчета от одного до десяти именно она зажгла на ней праздничные огни. Открывшаяся собравшимся на площади людям картина оказалась столь удручающей, что, как пишет The Local, вместо ожидаемых радостных криков и аплодисментов на площади воцарилось «неловкое молчание».
Особое негодование у римлян вызывает тот факт, что рождественские елки в других знаковых городах страны выглядят значительно эффектнее. Например, миланская ель украшена 50 000 ярких разноцветных огней.
По мнению местных жителей, проблема объясняется непростой экономической ситуацией в городе.
Какая жизнь, такая и елка…
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