В Москве стартовало «Путешествие в Рождество»
16−18 декабря гостей фестиваля ждут выступления уличных театров, парады, шоу, дегустации сербских, греческих и финских блюд. К началу торжеств лучшие художники по свету из России, Франции и Италии установили более 400 масштабных световых инсталляций, а также три гигантских световых шара, шесть новогодних каруселей на центральной площадке и 144 нарядных натуральных ели.
В числе стран-участниц «Путешествия в Рождество» — Бельгия, Греция, Индия, Испания, Италия, Китай, Латвия, Марокко, Мексика, Перу, Чехия.
По словам мэра Москвы Сергея Собянина, в новогоднюю ночь главные площадки фестиваля будут работать до 03:00.
Фестиваль «Путешествие в Рождество» пройдет в Москве в четвертый раз. В прошлом году его посетили 10 миллионов человек; в этот раз организаторы ожидают 12 миллионов гостей.
Официальная страничка мероприятия
Параллельно в Москве второй год подряд будет проводиться фестиваль «Рождественский свет», который продлится до 19 февраля.