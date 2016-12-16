  • В Москве стартовало «Путешествие в Рождество»
    Фото: Сорокин Александр Игоревич
  • В Москве стартовало «Путешествие в Рождество»
    Фото: Сорокин Александр Игоревич
  • В Москве стартовало «Путешествие в Рождество»
    Фото: Ишуткина Юлия Сергеевна
  • В Москве стартовало «Путешествие в Рождество»
Жизнь планеты

В Москве стартовало «Путешествие в Рождество»

В фестивале примут участие 15 стран и 40 регионов России. Праздничные мероприятия будут проходить на 42 площадках до 15 января 2017 года.
Интерфакс
16 декабря 2016 в 12:33
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16−18 декабря гостей фестиваля ждут выступления уличных театров, парады, шоу, дегустации сербских, греческих и финских блюд. К началу торжеств лучшие художники по свету из России, Франции и Италии установили более 400 масштабных световых инсталляций, а также три гигантских световых шара, шесть новогодних каруселей на центральной площадке и 144 нарядных натуральных ели.

В числе стран-участниц «Путешествия в Рождество» — Бельгия, Греция, Индия, Испания, Италия, Китай, Латвия, Марокко, Мексика, Перу, Чехия.

По словам мэра Москвы Сергея Собянина, в новогоднюю ночь главные площадки фестиваля будут работать до 03:00.

Фестиваль «Путешествие в Рождество» пройдет в Москве в четвертый раз. В прошлом году его посетили 10 миллионов человек; в этот раз организаторы ожидают 12 миллионов гостей.

Официальная страничка мероприятия

Параллельно в Москве второй год подряд будет проводиться фестиваль «Рождественский свет», который продлится до 19 февраля.

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