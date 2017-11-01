  • В Мексике ждут в гости мертвецов: фото и видео
    Фото: Jenny Huey/Flickr.com
  • В Мексике ждут в гости мертвецов: фото и видео
    Фото: annekarakash/pixabay.com
  • В Мексике ждут в гости мертвецов: фото и видео
    Фото: Larry Lamsa/Flickr.com
  • В Мексике ждут в гости мертвецов: фото и видео
    Фото: Jenny Huey/Flickr.com
  • В Мексике ждут в гости мертвецов: фото и видео
    Фото: Larry Lamsa/Flickr.com
  • В Мексике ждут в гости мертвецов: фото и видео
    Фото: Larry Lamsa/Flickr.com
  • В Мексике ждут в гости мертвецов: фото и видео
    Фото: Juan C. Laureano/Flickr.com
  • В Мексике ждут в гости мертвецов: фото и видео
    Фото: Larry Lamsa/Flickr.com
  • В Мексике ждут в гости мертвецов: фото и видео
    Фото: tetrabrain/Flickr.com
  • В Мексике ждут в гости мертвецов: фото и видео
    Фото: Martha Jimenez/Flickr.com
  • В Мексике ждут в гости мертвецов: фото и видео
    Фото: tetrabrain/Flickr.com
  • В Мексике ждут в гости мертвецов: фото и видео
    Фото: Davide Novelo/Flickr.com
  • В Мексике ждут в гости мертвецов: фото и видео
    Фото: Davide Novelo/Flickr.com
Жизнь планеты

В Мексике ждут в гости мертвецов: фото и видео

День мертвых в Мексике — один из самых удивительных праздников на планете. Скорбь, связанная со смертью в большинстве мировых культур, здесь гармонично переплетена с радостью жизни и веселыми торжествами.
Анастасия Баринова
1 ноября 2017 в 11:10
22137

День мертвых (Día de Muertos) на территории современной Мексики отмечался уже 2500—3000 лет назад. Ацтеки отдавали дань усопшим на протяжении целого месяца; символом смерти была богиня Миктлансиуатль. Впоследствии покровительницей празднеств стала Катрина.

  • В Мексике ждут в гости мертвецов: фото и видео
    Гравюра «Катрина», Хосе Посада, 1913 г. Фото: Wikipedia

В современной Мексике, а также Гватемале, Гондурасе и Сальвадоре, День мертвых празднуется 1 и 2 ноября. Первый день, посвященный покойным детям, назван «Днем ангелочков» (Día de los Angelitos), а после этого наступает время памяти всех остальных умерших (Día de los Difuntos).

В разных регионах ритуалы Дня мертвых отличаются, и нередко они наполнены весельем: вспоминая у надгробия смешные факты из жизни умершего, родные отдают этим дань его жизни. Повсеместно устраиваются карнавалы, а угощения изготавливаются в виде черепов и фигурок Катрины. Торжества проводятся настолько масштабно и красочно, что постоянно заносятся в Книгу рекордов Гиннесса. Одно из последних достижений — скульптура Катрины высотой 18,77 метров, установленная в 2015 году в одном из городов штата Халиско.

  • В Мексике ждут в гости мертвецов: фото и видео
    Фото: guinnessworldrecords.es

Верования инков и ацтеков сохранились до наших дней: отмечая День мертвых, люди ожидают, что души усопших родственников и друзей могут в этот период зайти в гости. Посещение и украшение кладбищ к празднику является своеобразным ритуалом приглашения покойных. На детские могилы люди приносят игрушки и сладости, а взрослых покойников пытаются соблазнить текилой и пивом. Основной элемент декора — оранжевые бархатцы (Tagétes): считается, что они притягивают души.

В 2003 году Día de Muertos был включен ЮНЕСКО в список нематериального культурного наследия человечества.

Узнайте о других необычных фестивалях, проходящих в мире.

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