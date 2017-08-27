  • Гарпунщик
    Гарпунщик
    1920−1929 годы. © McCord Museum Фото: Роберт Флаэрти
  • Нила (жена Нанука) и дети
    Нила (жена Нанука) и дети
    Мыс Дафферин, Канада, 1920−1921 годы. © McCord Museum Фото: Роберт Флаэрти
  • Мужчина и мальчик
    Мужчина и мальчик
    1920−1921 годы. © McCord Museum Фото: Роберт Флаэрти
Жизнь планеты

Нанук с Севера: История великого фильма

Девять километров пленки сгорели дотла, прежде чем появился документальный фильм о жизни эскимосов «Нанук с Севера».
Дарья Желнина
27 августа 2017 в 16:23
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«В августе 1910 года сэр Уильям Маккензи, чья трансконтинентальная Северная канадская железнодорожная магистраль была лишь на начальном этапе строительства, предложил пишущему эти строки отправиться в экспедицию на острова восточного побережья Гудзонова залива, где, как предполагалось, находились залежи железной руды», — писал Роберт Флаэрти в статье «Как я снимал «Нанука с Севера»». С этого делового предложения начинается долгая история о том, как появился документальный фильм о жизни эскимосов. По заказу Уильяма Маккензи американский исследователь Роберт Флаэрти совершил четыре экспедиции, в ходе которых был, например, открыт архипелаг Белчер в Гудзоновом заливе, где действительно нашли залежи железной руды. Хотя руда оказалась низкого качества, а ее разработка — экономически невыгодной, для Флаэрти шесть лет экспедиций не прошли даром. Помимо необходимого снаряжения, у него было кинооборудование. Он хотел снять фильм об эскимосах в Северной Канаде, чтобы затем продать его и покрыть расходы на экспедицию. С 1913 по 1914 годы он отснял более 9 тысяч метров пленки (30 тысяч футов), которую по окончании экспедиций благополучно доставили в Торонто.

  • 1920 год. © McCord Museum Фото: Роберт Флаэрти
  • 1913−1914 годы. © McCord Museum Фото: Роберт Флаэрти
  • 1920 год. © McCord Museum Фото: Роберт Флаэрти
  • 1920 год. © McCord Museum Фото: Роберт Флаэрти
  • 1920 год. © McCord Museum Фото: Роберт Флаэрти
  • Самодельные очки для защиты от снега
    1920 год. © McCord Museum Фото: Роберт Флаэрти
  • 1920−1929 годы. © McCord Museum Фото: Роберт Флаэрти
Но с первого раза фильм не получился. Во время монтажа произошел пожар, и пленка сгорела. В то время кинопленку изготавливали с использованием нитроцеллюлозы, горючей и взрывоопасной. В своей статье Флаэрти писал, что в тот момент сгоревшая пленка была для него трагедией, но, возможно, это было и к лучшему, потому что съемка была слишком любительской. Интерес Флаэрти к кино рос, и в 1920 году, взяв с собой около 23 километров пленки (75 тысяч футов), он вновь отправился к эскимосам на полуостров Унгава в Гудзоновом заливе. Он также привез передвижную электростанцию, кинопроектор, две камеры и печатную машину, чтобы показывать эскимосам отснятый материал и объяснять им ошибки, которые они сделали во время съемок. Окончательная работа над фильмом завершилась в 1922 году.
  • Роберт Флаэрти снимает фильм
    Роберт Флаэрти снимает фильм
    Порт Гаррисон, Канада, 1920−1921 годы. © McCord Museum Фото: Сэмюэль Герберт Ковард

Главным героем стал охотник-инуит Аллакариаллак, которого по фильму зовут Нанук, что значит «медведь». Флаэрти называет его в титрах добрым, смелым и простым эскимосом. Охотничье земли Нанука и его народа — это «маленькое королевство размером с Англию, где проживает не более трехсот душ». Именно им Роберт Флаэрти и посвятил свой фильм.

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