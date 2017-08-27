Нанук с Севера: История великого фильма
«В августе 1910 года сэр Уильям Маккензи, чья трансконтинентальная Северная канадская железнодорожная магистраль была лишь на начальном этапе строительства, предложил пишущему эти строки отправиться в экспедицию на острова восточного побережья Гудзонова залива, где, как предполагалось, находились залежи железной руды», — писал Роберт Флаэрти в статье «Как я снимал «Нанука с Севера»». С этого делового предложения начинается долгая история о том, как появился документальный фильм о жизни эскимосов. По заказу Уильяма Маккензи американский исследователь Роберт Флаэрти совершил четыре экспедиции, в ходе которых был, например, открыт архипелаг Белчер в Гудзоновом заливе, где действительно нашли залежи железной руды. Хотя руда оказалась низкого качества, а ее разработка — экономически невыгодной, для Флаэрти шесть лет экспедиций не прошли даром. Помимо необходимого снаряжения, у него было кинооборудование. Он хотел снять фильм об эскимосах в Северной Канаде, чтобы затем продать его и покрыть расходы на экспедицию. С 1913 по 1914 годы он отснял более 9 тысяч метров пленки (30 тысяч футов), которую по окончании экспедиций благополучно доставили в Торонто.
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1920 год. © McCord Museum Фото: Роберт Флаэрти
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1913−1914 годы. © McCord Museum Фото: Роберт Флаэрти
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1920 год. © McCord Museum Фото: Роберт Флаэрти
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1920 год. © McCord Museum Фото: Роберт Флаэрти
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1920 год. © McCord Museum Фото: Роберт Флаэрти
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Самодельные очки для защиты от снега1920 год. © McCord Museum Фото: Роберт Флаэрти
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1920−1929 годы. © McCord Museum Фото: Роберт Флаэрти
Главным героем стал охотник-инуит Аллакариаллак, которого по фильму зовут Нанук, что значит «медведь». Флаэрти называет его в титрах добрым, смелым и простым эскимосом. Охотничье земли Нанука и его народа — это «маленькое королевство размером с Англию, где проживает не более трехсот душ». Именно им Роберт Флаэрти и посвятил свой фильм.