2016-й год станет длиннее на одну секунду 31 декабря
Вращение Земли постепенно замедляется, и разница между средними солнечными сутками и 24-часовыми сутками в системе постоянно растет. С 1972 года человечество ввело понятие «секунды координации»: так называется дополнительная секунда, добавляемая ко всемирному координированному времени для согласования его со средним солнечным временем UT1. С тех пор секунды добавлялись 26 раз.
Если замедление вращения Земли будет в среднем происходить с такой же скоростью как сейчас, то секунды координации придется вводить с ускорением примерно 60 секунд/век — то есть в каждом следующем веке надо будет вводить примерно на 60 секунд больше, чем в предыдущем. Таким образом, в XXII веке потребуется добавлять в среднем по две секунды в год, а через 2000 лет — примерно раз в месяц.
Решение о необходимости добавления секунды координации принимается Международной службой вращения Земли (International Earth Rotation and Reference Systems Service). Новой датой названо 31 декабря 2016 года. Последовательность смены дат в UTC будет выглядеть так:
31 Декабря 2016, 23:59:59
31 Декабря 2016, 23:59:60
01 Января 2017, 0:00:00
Вопрос об отмене этой практики поднимается регулярно: изменения отсчета времени влияют на работу компьютерных серверов и систем. Однако сторонники необходимости коррекции времени остаются более убедительными.
В последний раз секунду добавляли 30 июня 2015 года.