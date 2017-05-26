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Танцевальный лагерь Херранг в Швеции. Выступление дуэта Винченцо Феси и Элис Пай. Фото: Eric Esquivel/Flickr.com (https://flic.kr/ps/AuCq8)
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Чарльз Линдберг, «перепрыгнувший» Атлантический океан. Фото: Scott Kraft/Flickr.com
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Выступление дуэта Анни Трюдо и Джей Би Мино в Париже. Фото: Eric Esquivel/Flickr.com (https://flic.kr/ps/AuCq8)
Танец против Депрессии. Что такое линди хоп
В конце 20-х годов ХХ века в США пришла эра свинга. Так называлась легкая, быстрая джазовая музыка, которую исполняли большие духовые оркестры. Мода на свинг объединит американское общество, до тех пор жестко сегрегированное по расовому признаку.
В мае 1927 года американец Чарльз Линдберг в одиночку совершил перелет из Нью-Йорка в Париж. Пилот завоевал огромную популярность, a газеты пестрели заголовками вроде «Линди перемахнул через Атлантический океан» (англ. Lindy hops the Atlantics).
Спустя год Джордж Сноуден по прозвищу Коротышка (Shorty) и его партнерша выиграли нью-йоркский танцевальный марафон, плясав почти 62 часа подряд. В ответ на вопрос журналиста, как называется их танец, Коротышка Джордж ответил: «Линди хоп! ». Тогда он вряд ли догадывался, что пройдет совсем немного времени и главным увлечением американской молодежи станет не только отважный авиатор, но и новый танец.
Коротышка Джордж и Большая Би — представители первого поколения линди хопперов — в фильме Ask Uncle Sol, 1937
Осенью 1929 года наступил один из самых тяжелых периодов в истории США. Великая Депрессия — затяжной экономический кризис, продлившийся вплоть до начала Второй мировой войны — ознаменовался крахом биржевой системы и массовой безработицей.
В это непростое время в стране активно развивалась культура джаза, зародившаяся в начале XX века. Ее центром стал Гарлем, район в северной части Манхэттена. Именно здесь находились многочисленные заведения, объединяющие под своими вывесками кабаре, джаз-клубы и подпольные бары (вплоть до 1933 года в стране действовал «сухой закон»). Некоторые из них, вроде элитного «Коттон Клаб», предназначались исключительно для «белых», но многие были доступны каждому, вне зависимости от социального статуса или цвета кожи.
Первым танцевальным залом, открытым всем без исключения, стал «Савой» (1926). В огромном зале, занявшем целый квартал, под звуки барабанов, саксофонов и труб, линди хоп обрел законченную форму. Особенностью танца, как и самой свинговой музыки, была возможность импровизации: танцоры не исполняли заученную последовательность фигур, а свободно комбинировали их, перемежая собственными вариациями.
Главным новатором линди был танцор Фрэнк Мэннинг: в 1935 году на соревнованиях в клубе «Савой» он и его партнерша Фрида включили в свое выступление акробатический трюк — то, что впоследствии назовут «aerials» или «air steps». Это определило развитие линди хопа: «шаги в воздухе» стали главной «изюминкой» танца. Шесть лет спустя в прокат выйдет голливудская картина «Ад раскрылся» (Hellzapoppin', 1941). Одной из главных сцен фильма будет танцевальный номер, щедро сдобренный трюками. Автором хореографии выступит все тот же Фрэнки Мэннинг (он появляется в кадре на 1:46, одетый в комбинезон рабочего). В начале 1940-х свинг сохранил популярность: в годы войны его транслируют по радио, а оркестр Гленна Миллера даже побывал на гастролях в Великобритании, поддерживая боевой дух войск. После войны свинг начал сдавать позиции, а на смену линди пришли другие танцы.
Спустя еще несколько десятилетий, в 1985-м, линди хоп начнет свое возрождение. Этим современные танцоры обязаны нескольким энтузиастам — Леннарту Вестерлунду, а также Эрин Стивенс и Стивену Митчелу — в свое время разыскавшим Фрэнки Мэннинга, который к тому времени оставил танцы и работал почтальоном в Нью-Йорке. Именно по их просьбе семидесятилетний Фрэнки взялся обучить новое поколение танцоров. Мэннинг умер в 2009 году. Международный день линди хопа ежегодно отмечается 26 мая — в день его рождения.