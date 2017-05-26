  • Танец против Депрессии. Что такое линди хоп
    Танцевальный лагерь Херранг в Швеции. Выступление дуэта Винченцо Феси и Элис Пай. Фото: Eric Esquivel/Flickr.com (https://flic.kr/ps/AuCq8)
  • Танец против Депрессии. Что такое линди хоп
    Чарльз Линдберг, «перепрыгнувший» Атлантический океан. Фото: Scott Kraft/Flickr.com
  • Танец против Депрессии. Что такое линди хоп
    Выступление дуэта Анни Трюдо и Джей Би Мино в Париже. Фото: Eric Esquivel/Flickr.com (https://flic.kr/ps/AuCq8)
Жизнь планеты

Танец против Депрессии. Что такое линди хоп

26 мая отмечается Международный день линди хопа. История танца, покорившего сотни тысяч людей в начале ХХ века, — в рассказе Николая Кулапова.
Николай Кулапов
26 мая 2017 в 18:25
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В конце 20-х годов ХХ века в США пришла эра свинга. Так называлась легкая, быстрая джазовая музыка, которую исполняли большие духовые оркестры. Мода на свинг объединит американское общество, до тех пор жестко сегрегированное по расовому признаку.

В мае 1927 года американец Чарльз Линдберг в одиночку совершил перелет из Нью-Йорка в Париж. Пилот завоевал огромную популярность, a газеты пестрели заголовками вроде «Линди перемахнул через Атлантический океан» (англ. Lindy hops the Atlantics).

Спустя год Джордж Сноуден по прозвищу Коротышка (Shorty) и его партнерша выиграли нью-йоркский танцевальный марафон, плясав почти 62 часа подряд. В ответ на вопрос журналиста, как называется их танец, Коротышка Джордж ответил: «Линди хоп! ». Тогда он вряд ли догадывался, что пройдет совсем немного времени и главным увлечением американской молодежи станет не только отважный авиатор, но и новый танец.

Коротышка Джордж и Большая Би — представители первого поколения линди хопперов — в фильме Ask Uncle Sol, 1937

Осенью 1929 года наступил один из самых тяжелых периодов в истории США. Великая Депрессия — затяжной экономический кризис, продлившийся вплоть до начала Второй мировой войны — ознаменовался крахом биржевой системы и массовой безработицей.

В это непростое время в стране активно развивалась культура джаза, зародившаяся в начале XX века. Ее центром стал Гарлем, район в северной части Манхэттена. Именно здесь находились многочисленные заведения, объединяющие под своими вывесками кабаре, джаз-клубы и подпольные бары (вплоть до 1933 года в стране действовал «сухой закон»). Некоторые из них, вроде элитного «Коттон Клаб», предназначались исключительно для «белых», но многие были доступны каждому, вне зависимости от социального статуса или цвета кожи.

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