Хэллоуин: 13 самых страшных животных по версии WWF
Серпокрылый листонос
Плоская мордочка этого зверька немножко напоминает поросячью. Живет серпокрылый листонос на Кубе и Гаити. Он безобиден для человека. Жертвой листоноса становятся главным образом дикие фиги. Кроме этого, об этом зверьке почти ничего не известно — это один из самых загадочных видов летучих мышей.
Малый ангольский крылан
Крыланы не летучие мыши — их называют летучими собаками. В отличие от летучих мышей крыланы при перемещении полагаются не на эхолокацию, а на зрение и слух. Поэтому у них такие большие глаза.
Айе-Айе
Айе-айе живет на Мадагаскаре и немного напоминает домашнего эльфа Добби из книг о Гарри Поттере. Природа дала этому примату зубы, как у грызуна, и длинный средний палец, которым он добывает себе пищу так же, как дятел клювом. Айе-айе находится в опасности — не только потому, что разрушаются леса, в которых он живет, но и из-за предрассудков местных жителей. Древняя малагасийская легенда гласит, что айе-айе — символ смерти, и человеку, который встретил айе-айе в лесу, грозит гибель.
Белая акула, или акула-людоед
Главный герой фильма «Челюсти» — самая опасная для человека акула. Ее длина обычно превышает четыре метра, а мощь челюстей в сочетании с острыми зубами делает ее укус фатальным для большинства жертв. Однако, как известно, больше людей в мире погибает при использовании тостера, чем из-за любых акул. При этом сама белая акула быстро вымирает: осталось только 3500 особей.
Лимонная акула
Не самая большая (до 3 метров) акула, но одна из самых мощных. Хорошая новость — люди ей не интересны!
Волк
Во время погони волк может достигать скорости 65 км/ч. У волка сильные челюсти с острыми клыками и так называемыми плотоядными зубами, которыми он разрывает и жует мясо. Челюсти волка настолько мощные, что он может разломить бедро лося за 6−8 укусов.
Длиннорогий саблезуб
Угольно-черная шершавая кожа и гигантская голова со множеством клыков. Некоторые считают эту хищную рыбу самым страшным животным мира.
Южноафриканская горная гадюка
Про эту змею даже нет статьи в Википедии — ни на английском, ни на русском. Настолько она малочисленная. Есть всего две маленькие популяции в Южной Африке. У WWF есть ее фотография, потому что одна из популяций живет в природном заповеднике Де-Хуп, которому помогает южноафриканское отделение Всемирного фонда. Как и многих других африканских гадюк, эту змею отличают выросты на голове, похожие на рога. Те, кто видел гадюку вживую, отмечают, что в ее облике есть что-то дьявольское!
Хвостатая гадюка
Еще одна «рогатая» гадюка. Ядовитая, и ее укус опасен для человека, но не смертелен.
Тигр
Многие обожают тигров. Но это животное — один из самых опасных хищников планеты. Ныне тигры стали исчезающим видом. Кто-то убивает их ради частей тела — есть наивное суеверие, что лекарства из тигра делают человека таким же сильным, как тигр. Кто-то убивает ради красивой шкуры. Если вы хотите помочь спасти тигра от вымирания, присоединяйтесь к WWF на сайте wwf.ru/tiger.
Белый медведь
Длина самого крупного наземного хищника планеты достигает 3 метров, а вес — 1 тонны! Когда ни о чем не подозревающее морское животное высунет голову из моря, медведь оглушает его лапой и вытаскивает на льдину. Этот хищник может напасть и на суше. Люди медведю малоинтересны, но из-за изменения климата этим животным приходится все чаще вылезать на сушу в поисках пропитания, и они начинают заходить в поселки. Поэтому WWF создал «Медвежий патруль» — бригады из местных жителей, которые отгоняют медведей от поселков, чтобы сохранить жизнь и тем, и другим.
Лабиринтовый паук
Этот паук плетет плоскую сеть, похожую на тарелку, которая соединена с коридором из паутины. В этом туннеле он прячется, поджидая жертву. Прямо как в сюжетах сотен приключенческих фильмов, где героя в подземном лабиринте ждет неожиданная встреча с членистоногим. Кстати, лабиринтовый паук обитает в Европе, в том числе в России.
Человек
Человек вырубает леса, строит плотины, выбрасывает в атмосферу парниковые газы, загрязняет воздух и воду. Постепенно человек превращается в «экологического должника», тратя ресурсов намного больше, чем может дать Земля. Ежегодно в моря и океаны сбрасывается примерно 7 миллионов тонн мусора. Крупные промышленные страны ежегодно производят 400 миллионов тонн токсичных отходов. Каждую секунду на Земле исчезают более 1,5 гектара девственных лесов, а всего человек истребил более 65% девственных лесов… Но те же самые люди бывают отважны и благородны. Не только по отношению друг к другу, но и к братьям меньшим. Люди рискуют жизнью, защищая тигра от браконьеров, выхаживают слонов-сирот, спасают во время лесных пожаров ежиков, сажают миллионы деревьев, лечат от болезней и ран самых разных живых существ.