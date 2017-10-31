Жизнь планеты

Хэллоуин: 13 самых страшных животных по версии WWF

Специально к Хэллоуину Всемирный фонд дикой природы (WWF) России составил список из 13 самых страшных животных в мире. Представляем вашему вниманию эту подборку.
31 октября 2017 в 11:48
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  • Хэллоуин: 13 самых страшных животных по версии WWF

Серпокрылый листонос

Плоская мордочка этого зверька немножко напоминает поросячью. Живет серпокрылый листонос на Кубе и Гаити. Он безобиден для человека. Жертвой листоноса становятся главным образом дикие фиги. Кроме этого, об этом зверьке почти ничего не известно — это один из самых загадочных видов летучих мышей.

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Малый ангольский крылан

Крыланы не летучие мыши — их называют летучими собаками. В отличие от летучих мышей крыланы при перемещении полагаются не на эхолокацию, а на зрение и слух. Поэтому у них такие большие глаза.

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Айе-Айе

Айе-айе живет на Мадагаскаре и немного напоминает домашнего эльфа Добби из книг о Гарри Поттере. Природа дала этому примату зубы, как у грызуна, и длинный средний палец, которым он добывает себе пищу так же, как дятел клювом. Айе-айе находится в опасности — не только потому, что разрушаются леса, в которых он живет, но и из-за предрассудков местных жителей. Древняя малагасийская легенда гласит, что айе-айе — символ смерти, и человеку, который встретил айе-айе в лесу, грозит гибель.

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Белая акула, или акула-людоед

Главный герой фильма «Челюсти» — самая опасная для человека акула. Ее длина обычно превышает четыре метра, а мощь челюстей в сочетании с острыми зубами делает ее укус фатальным для большинства жертв. Однако, как известно, больше людей в мире погибает при использовании тостера, чем из-за любых акул. При этом сама белая акула быстро вымирает: осталось только 3500 особей.

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