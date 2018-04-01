  • 10 самых масштабных первоапрельских розыгрышей
    Согласно общепринятой версии, традиция отмечать День дурака берет начало во Франции 16-го века. Новый Год тогда отмечали 1 апреля, но в 1582 году начали использовать новый христианский календарь, и празднование Нового года переместилось на 1 января, но многие люди еще долгое время продолжали праздновать Новый Год 1 апреля. Те, кто знали об изменениях в календаре, разыгрывали остальных, например, посылали им приглашения на несуществующую вечеринку. Тех, кого удавалось разыграть, называли апрельской рыбой (Poisson d‘Avril). В этот день во Франции на спины зазевавшимся и по сей день цепляют бумажных рыбок, в знак того, что «поймали их на крючок». А в начале 20-го века у французов было принято дарить друг другу первоапрельские открытки с «апрельской рыбой».
  • 10 самых масштабных первоапрельских розыгрышей
    Анонс первоапрельского показательного умывания львов 1857 года.
  • 10 самых масштабных первоапрельских розыгрышей
    Съемки фильма о чудо-деревьях обошлись BBC в 100 фунтов. Сюжет снимали в марте в отеле Castiglione, что находится на озере Лугано. 1 апреля 1957 года этот сюжет посмотрели 8 миллионов человек. Это снимок — не кадр из фильма, а вариация на тему. Автор фото: Robert Couse-Baker.
  • 10 самых масштабных первоапрельских розыгрышей
    Несуществующий райский уголок Сан-Сериффе изначально хотели «поселить» у Канарских островов, но из-за авиакатастрофы, произошедшей на Тенерифе несколькими днями ранее, от этой идеи отказались. Автор фото: Diana.
  • 10 самых масштабных первоапрельских розыгрышей
    Логотип Pepsi украшал не только стеклянные бутылки и алюминиевые банки, но и уши подростков из-за первоапрельского розыгрыша. Автор фото: Mike Mozart.
  • 10 самых масштабных первоапрельских розыгрышей
    Скриншот карты сокровищ Google Maps.
  • 10 самых масштабных первоапрельских розыгрышей
    С легкой руки журналистов газеты «Известия» Диего Марадона чуть было не переселился в СССР. Автор фото: Pietro Zuco.
  • 10 самых масштабных первоапрельских розыгрышей
    Боевые лоси существуют. Журнал «Популярная механика» не только придумал историю, но создал якобы архивные фотографии армейских лосей. Без графического редактора тут не обошлось.
Жизнь планеты

10 самых масштабных первоапрельских розыгрышей

1 апреля шутят не только наши друзья и родные, но и крупные компании, авторитетные издания и радиостанции. Мы подобрали для вас несколько самых остроумных небылиц, которые одурачили не одну тысячу человек.
Наталия Майборода
1 апреля 2018 в 11:09
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1. Одураченная пресса

Вопрос, откуда произошел этот праздник, волновал многих. До сих пор ученые ломают голову над тем, когда же возник День смеха. В 1983 году одно из крупнейших информационно-новостных агентств мира Associated Press поведало миру о новой, ранее неизвестной версии происхождения этого дня. Оказывается, история праздника берет свое начало со времен Римской империи. Об этом заявил профессор истории из Бостонского университета Джозеф Боскин. По его словам, традиция Дня дурака возникла при императоре Константине, когда группа придворных шутов заявила, что они смогли бы лучше править государством. На такое дерзкое заявление римский правитель ответил, как это подобает императору. Он не побоялся отдать бразды правления государством в руки шутнику по имени Кугель. Правда, всего на один день. «Однодневный» император не растерялся от свалившейся на него ответственности и в свой «законный» день издал указ, согласно которому первого апреля все подданные были обязаны шутить и дурачиться на протяжении всего дня. С тех пор этот день стал ежегодным праздником. Теорию, предложенную Джозефом Боскином, процитировала не одна газета. Однако лишь спустя несколько недель Associated Press выяснило, что профессор сочинил эту историю в качестве первоапрельской шутки.

2. Бесплатный цирк Читать далее

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