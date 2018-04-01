10 самых масштабных первоапрельских розыгрышей

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Согласно общепринятой версии, традиция отмечать День дурака берет начало во Франции 16-го века. Новый Год тогда отмечали 1 апреля, но в 1582 году начали использовать новый христианский календарь, и празднование Нового года переместилось на 1 января, но многие люди еще долгое время продолжали праздновать Новый Год 1 апреля. Те, кто знали об изменениях в календаре, разыгрывали остальных, например, посылали им приглашения на несуществующую вечеринку. Тех, кого удавалось разыграть, называли апрельской рыбой (Poisson d‘Avril). В этот день во Франции на спины зазевавшимся и по сей день цепляют бумажных рыбок, в знак того, что «поймали их на крючок». А в начале 20-го века у французов было принято дарить друг другу первоапрельские открытки с «апрельской рыбой».
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Анонс первоапрельского показательного умывания львов 1857 года.
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Съемки фильма о чудо-деревьях обошлись BBC в 100 фунтов. Сюжет снимали в марте в отеле Castiglione, что находится на озере Лугано. 1 апреля 1957 года этот сюжет посмотрели 8 миллионов человек. Это снимок — не кадр из фильма, а вариация на тему. Автор фото: Robert Couse-Baker.
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Несуществующий райский уголок Сан-Сериффе изначально хотели «поселить» у Канарских островов, но из-за авиакатастрофы, произошедшей на Тенерифе несколькими днями ранее, от этой идеи отказались. Автор фото: Diana.
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Логотип Pepsi украшал не только стеклянные бутылки и алюминиевые банки, но и уши подростков из-за первоапрельского розыгрыша. Автор фото: Mike Mozart.
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Скриншот карты сокровищ Google Maps.
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С легкой руки журналистов газеты «Известия» Диего Марадона чуть было не переселился в СССР. Автор фото: Pietro Zuco.
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Боевые лоси существуют. Журнал «Популярная механика» не только придумал историю, но создал якобы архивные фотографии армейских лосей. Без графического редактора тут не обошлось.
10 самых масштабных первоапрельских розыгрышей
1. Одураченная пресса
Вопрос, откуда произошел этот праздник, волновал многих. До сих пор ученые ломают голову над тем, когда же возник День смеха. В 1983 году одно из крупнейших информационно-новостных агентств мира Associated Press поведало миру о новой, ранее неизвестной версии происхождения этого дня. Оказывается, история праздника берет свое начало со времен Римской империи. Об этом заявил профессор истории из Бостонского университета Джозеф Боскин. По его словам, традиция Дня дурака возникла при императоре Константине, когда группа придворных шутов заявила, что они смогли бы лучше править государством. На такое дерзкое заявление римский правитель ответил, как это подобает императору. Он не побоялся отдать бразды правления государством в руки шутнику по имени Кугель. Правда, всего на один день. «Однодневный» император не растерялся от свалившейся на него ответственности и в свой «законный» день издал указ, согласно которому первого апреля все подданные были обязаны шутить и дурачиться на протяжении всего дня. С тех пор этот день стал ежегодным праздником. Теорию, предложенную Джозефом Боскином, процитировала не одна газета. Однако лишь спустя несколько недель Associated Press выяснило, что профессор сочинил эту историю в качестве первоапрельской шутки.
2. Бесплатный цирк Читать далее
Британская пресса известна своей традицией разыгрывать читателей в День дурака. Одна из первых известных газетных уток была опубликована в 1698 году. В ней говорилось, что первого апреля возле Тауэра состоится показательное умывание белых львов, на которое приглашаются все желающие. Оказалось, что таковых было немало. На следующий день газета Dawks’s News-Letter подтвердила, что у крепостных стен ожидали люди, которые пришли посмотреть на умывание альбиносов. Интересно, что жители Лондона опять клюнули на этот розыгрыш спустя 200 лет. Так, подобная шутка появилась в 1861 году в газете Notes and Queries. В этот раз было сказано, что «ежегодная церемония умывания львов состоится у входа в Тауэр возле Белых ворот (White Gate)». Пришедшие долго искали указанное в статье место, но так и не нашли, потому что таких ворот просто не существовало.
3. Лапша на уши
1 апреля 1957 года в английской уважаемой телепередаче Panorama на канале ВВС показали 3-минутный документальный видеосюжет, который взбудоражил общественность. Дело в том, что в нем говорилось о необычном дереве, которое «плодоносило» макаронными изделиями. Такое чудо-растение произрастало в швейцарском кантоне Тичино, что находится на границе с Италией. В видеоролике местные фермеры срывали свисающие с дерева спагетти. В репортаже говорилось следующее: «Конечно, выращивание спагетти в Швейцарии не сравнимо по масштабам с итальянским производством. Многие из вас, очевидно, видели фотографии обширных плантаций пасты в долине реки По. После сбора макаронные изделия раскладывают на улице для просушки на теплом альпийском воздухе». После этой передачи телефон студии разрывался от звонков — сотни человек хотели узнать, где можно раздобыть такие деревья. Стоит отдать должное юмору сотрудников BBC, которые на этот вопрос дипломатично отвечали: «Поместите спагетти в банку томатного соуса и надейтесь на лучшее». Незнание британцев объяснялось тем, что в 1950-е годы спагетти считались экзотическим блюдом в стране, о них даже не упоминалось в энциклопедии Britannica. Одна из самых популярных первоапрельских шуток в истории человечества обязана своим появлением оператору BBC Чарльзу Де Джагеру (Charles de Jaeger). Его школьная учительница часто шутила, мол, он с одноклассниками настолько глупы, что поверят ей, если та скажет, что спагетти растут на деревьях. Спустя годы, он решил воплотить школьную шутку в жизнь. Чарльз нанял местных жителей «нарядить» лавровые деревья макаронными изделиями, после чего те должны были собрать урожай в корзины на камеру.
4. Чудо-остров
Английское издание The Guardian регулярно разыгрывает своих читателей. Самой успешной шуткой еженедельной газеты считается статья, опубликованная в 1977 году. В ней говорилось о некой республике Сан-Сериффе, которая находилась в одном из архипелагов в Индийском океане недалеко от Сейшел. Под материал об экзотическом острове было отведено целых 7 страниц! В несуществующей стране площадью 9724 квадратных метров проживало почти 2 тысячи человек, преимущественно европейцев. Интересно, что английский был основным языком в Сан-Сериффе. Странно, что при этом англичане ни разу не слышали о существовании этого райского уголка. После публикации редакцию долго одолевали звонки и письма читателей. Многие жители Великобритании хотели провести свой отпуск именно в Сан-Сериффе, а те, кто оценил шутку, присылали рассказы о том, как чудесно они провели каникулы в этой стране.
5. Накололи поколение Next
1 апреля 1994 года американская радиостанция National Public Radio жестоко пошутила над своими радиослушателями. Она заявила, что компания PepsiCo предоставит пожизненную скидку в размере 10% на свою продукцию подросткам, которые сделают себе на ухе тату в виде логотипа компании. Эта новость вдохновила не один десяток подростков, которые увековечили название Pepsi на своем теле. Радиостанция с трудом отбивалась от звонков радиослушателей, тем более что не каждая жертва розыгрыша посчитала его смешным.
6. Золото вдобавок к карте
Не только газеты и радио принимают непосредственное участие в юмористическом марафоне под названием «1 апреля», но и социальные сети с поисковыми системами. Репутация любителей розыгрышей закрепилась за компанией Google. Например, в 2013 году в своем блоге разработчики сервиса Google Maps рассказали о 315-летней карте, которая, судя по всему, принадлежала пирату Уильяму Кидду. Она была найдена командой Google Maps Street View во время глубоководной съемки на дне Индийского океана. Карта содержит зашифрованный код места, где спрятаны сокровища. Поскольку команда Google сама не смогла разгадать эту загадку, они решили карту оцифровать и совместно с посетителями своего сервиса найти спрятанные сокровища.
7. Twitter без гласных
Твиттер также решил продемонстрировать свое чувство юмора и в прошлом году заявил о том, что вводит плату за свой сервис. Желающие и дальше пользоваться микроблогом должны платить символическую сумму в размере 5 долларов в месяц. Однако гуманные разработчики позаботились и о тех людях, которые не захотели бы платить. В качестве альтернативы они предложили бесплатный вариант под названием Twttr, где пользователи смогут писать твиты, но без гласных букв. Сами разработчики объяснили свое нововведение следующим образом: «Мы идем на такой шаг, так как устранение гласных будет способствовать более эффективному и «плотному» общению. Кроме того, в этом решении мы видим возможность диверсифицировать наши доходы».
8. Прозрачный полет
Президент Virgin Atlantic Ричард Брэнсон в своем блоге пошутил, что компания выпускает первый в мире самолет со стеклянным дном. Эта уникальная технология позволит часто летающим пассажирам не скучать во время полета. По словам Брэнсона, многие люди не знают, чем себя занять во время полета, так как пересмотрели все фильмы, предложенные на борту. Чтобы их развлечь, возникла идея создать прозрачный пол в самолете. Первый такой «захватывающий» полет должен состояться на внутреннем рейсе в Шотландии. «Я жду-не дождусь первого полета, в который отправлюсь со своей семьей и другими «прирожденными первооткрывателями"» — добавил Брэнсон. Его заявление породило множество споров. Но, если учесть, что 57 тысяч пользователей Facebook поставили его новости «лайк», скорее всего шутка понравилась многим.
9. Переезд Марадоны
В 1988 году газета «Известия» подшутила над читателями, сообщив о том, что «Спартак» предложил аргентинскому футболисту Марадоне приличный гонорар в размере шести миллионов долларов. В заметке говорилось, что Диего обдумывает столь щедрое предложение и, скорее всего, ответит положительно. Новость о том, что Марадона, возможно, будет играть за российскую команду, была процитирована агентством Associated Press до того, как газета «Известия» призналась, что это всего-навсего шутка. К слову, это был первый первоапрельский розыгрыш в советской газете.
10. Боевые лоси
Журнал «Популярная механика» традиционно готовит статью-розыгрыш для своих читателей в апрельский номер. Например, в 2010 году была опубликована статья про боевых лосей, которых использовали во время советско-финской войны 1939−1940 годов. «Малонаселенные территории [Финляндии], на которых предполагалось вести военные действия, — сообщалось в статье, — были покрыты лесами и болотами. Дорог, пригодных для передвижения техники, практически не существовало, а лошади просто увязли бы в снегу». По этой причине в начале 1930-х было принято решение создавать лосиную кавалерию. Несмотря на специфику (повышенная агрессивность в период гона и прочее), зоологи знали, что лосей в теории приручить можно. А для болотистых просторов Финляндии лоси были идеальном средством передвижения. Согласно статье, для приручения животных был создан специальной питомник под Ленинградом, в котором в общей сложности было подготовлено около 1500 боевых лосей. Причем зоологи использовали особенности слуха этих зверей: он во много раз чувствительнее человеческого. Лоси научились отличать финскую речь от русской, поэтому услышав финские слова, могли понять, что перед ними противник, и затоптать его ударами копыт.
В том, что подобные розыгрыши работают, команда российского National Geographic убедилась во время одной из командировок по Свердловской области. Хозяин турбазы, где мы остановились, поинтересовался у нашего шеф-фотографа о том, снимал ли он лосей, а потом пересказал нам статью о боевых лосях из давней «Популярной механики». Пришлось разочаровать нашего собеседника и рассказать, что та статья была розыгрышем.