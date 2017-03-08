  • Как украшают себя женщины в разных странах
    Шеи женщин падаунг не удлиняются — под тяжестью колец опускается плечевой пояс. Согласно другому расхожему мнению, кольца можно снимать и надевать не опасаясь, что женщина погибнет. Автор фото: Justin Vidamo.
  • Как украшают себя женщины в разных странах
    Кроме мурси, диски в губе носят и другие африканские племена, в частности сурма, кихепо и кирди. Автор фото: Achilli Family.
  • Как украшают себя женщины в разных странах
    Женщина из племени масаи с вытянутыми мочками ушей. Автор фото: William Warby.
  • Как украшают себя женщины в разных странах
    Химба (на фото) — не единственное племя, представители которого намазывают свое тело специальной смесью. В ангольском племени мвила женщины покрывают волосы пастой из масла, древесной коры и навоза. Автор фото: Gusjer.
  • Как украшают себя женщины в разных странах
    Женщина маори с татуировкой на подбородке. Автор фото: Quinn Dombrowski.
  • Как украшают себя женщины в разных странах
    Женщина народа апатани. Автор фото: rajkumar1220.
  • Как украшают себя женщины в разных странах
    Изящная ножка китаянки. Фотография из Немецкого федерального архива.
  • Как украшают себя женщины в разных странах
    Рентгеновский снимок ноги-лотоса. Источник: отдел эстампов и фотографий Библиотеки Конгресса США.
  • Как украшают себя женщины в разных странах
    Женщины племя сурма, что проживают в долине реки Омо в Эфиопии, не только украшают себя шрамами, но и могут вытягивать мочки ушей и губ с помощью керамического диска. Автор фото: Rod Waddington.
Жизнь планеты

Как украшают себя женщины в разных странах

Женщины всегда стремятся выглядеть красиво, но представления о прекрасном во многих странах отличаются. Мы рассказываем о некоторых идеалах женской красоты в разных уголках мира и необычных способах украшения.
Наталия Майборода
8 марта 2017 в 14:03
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Длинная шея

Представительницы народа падаунг не понаслышке знают, что «красота требует жертв». Начиная с 5-летнего возраста, на шеи девочек накручивают металлические спирали из латуни толщиной 1 см. Их количество с возрастом только увеличивается. Так, шеи женщин пожилого возраста могут обвивать кольца общей высотой 30 см. Существует версия, будто эта необычная традиция возникла с целью защиты. Исторически падаунг обитали в высокогорной местности на территории современной Мьянмы и Таиланда. Когда мужья уходили на поиски пропитания, беззащитные женщины могли стать жертвами нападения тигров. Таким образом обручи служили некой броней, защищающей от хищника. И хотя сегодня тигров в этой местности давно не наблюдается, традиция окольцовывать шею и ноги сохранилась. Кроме того, женщины говорят, что их мужчинам нравятся длинные шеи и что шансов выйти замуж больше у девушки с обручами. Длинная губа Читать далее

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У каждой туфельки своя история

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