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Шеи женщин падаунг не удлиняются — под тяжестью колец опускается плечевой пояс. Согласно другому расхожему мнению, кольца можно снимать и надевать не опасаясь, что женщина погибнет. Автор фото: Justin Vidamo.
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Кроме мурси, диски в губе носят и другие африканские племена, в частности сурма, кихепо и кирди. Автор фото: Achilli Family.
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Женщина из племени масаи с вытянутыми мочками ушей. Автор фото: William Warby.
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Химба (на фото) — не единственное племя, представители которого намазывают свое тело специальной смесью. В ангольском племени мвила женщины покрывают волосы пастой из масла, древесной коры и навоза. Автор фото: Gusjer.
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Женщина маори с татуировкой на подбородке. Автор фото: Quinn Dombrowski.
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Женщина народа апатани. Автор фото: rajkumar1220.
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Изящная ножка китаянки. Фотография из Немецкого федерального архива.
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Рентгеновский снимок ноги-лотоса. Источник: отдел эстампов и фотографий Библиотеки Конгресса США.
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Женщины племя сурма, что проживают в долине реки Омо в Эфиопии, не только украшают себя шрамами, но и могут вытягивать мочки ушей и губ с помощью керамического диска. Автор фото: Rod Waddington.
Как украшают себя женщины в разных странах
Длинная шея
Представительницы народа падаунг не понаслышке знают, что «красота требует жертв». Начиная с 5-летнего возраста, на шеи девочек накручивают металлические спирали из латуни толщиной 1 см. Их количество с возрастом только увеличивается. Так, шеи женщин пожилого возраста могут обвивать кольца общей высотой 30 см. Существует версия, будто эта необычная традиция возникла с целью защиты. Исторически падаунг обитали в высокогорной местности на территории современной Мьянмы и Таиланда. Когда мужья уходили на поиски пропитания, беззащитные женщины могли стать жертвами нападения тигров. Таким образом обручи служили некой броней, защищающей от хищника. И хотя сегодня тигров в этой местности давно не наблюдается, традиция окольцовывать шею и ноги сохранилась. Кроме того, женщины говорят, что их мужчинам нравятся длинные шеи и что шансов выйти замуж больше у девушки с обручами. Длинная губа Читать далее
Девушки из эфиопского племени мурси прибегают к более радикальному способу украшения. Они вытягивают нижнюю губу с помощью круглого диска (dhebi a tugoin). Когда девочке исполняется 15−18 лет, ее мать или любая другая женщина из племени разрезает девушке ножом или стрелой нижнюю губу и вставляет в нее палочку. Позже ее заменяют на глиняную или деревянную тарелочку: вначале маленькую, а со временем побольше. Иногда диаметр таких украшений может достигать 12−15 сантиметров! Чтобы диск не давил на нижние зубы, их просто удаляют. Правда, не все, а 2−4 резца. К слову, диски могут выниматься во время еды или перед сном. Считается, что чем больше диск, тем выше социальный статус женщины и тем больший выкуп должны за нее отдать перед свадьбой. Однако многие девушки Мурси выходят замуж до того, как ее «награждают» тарелкой. Кроме того существует мнение, что тарелка может говорить о возрасте — чем шире тарелка, тем старше женщина. Согласно другой версии, размер тарелки напрямую зависит от авторитета девушки. Такой необычной традиции есть объяснение. Мурси верят, что злые духи могут проникать в человека через рот. Диск в губе этому препятствовал. Интересно, что мужчины не прибегают к такой защите. Вероятно, что с помощью такого украшения они уменьшают вероятность того, что кто-то из другого племени уведет их женщин. Вытянутая мочка
Похожая процедура характерна и для другого африканского племени. Женщины масаи, проживающие на юге Кении и на севере Танзании, с помощью похожего диска удлиняют уши. Девочкам в раннем возрасте прокалывают мочки осколком рога. В отверстие вставляют деревянные предметы. Со временем груз увеличивают с помощью бусин и громоздких украшений, пока мочка не оттянется до плеч. Чем длиннее уши, тем более уважаемой и красивой считается женщина для своих соплеменников.
Маленькая, напоминающая копытце ножка считалась символом женского целомудрия и самой привлекательной частью женского тела
Чтобы не травмировать такую красоту во время прогулок или работы, женщины закидывают мочку за верхний край уха. А еще они используют украшение в практических целях: могут вставить в отверстие нужные предметы, например, трубку для курения или столовый прибор. Интересно, что вытянутая мочка уха — не единственное, что делает женщин неотразимой в глазах мужчин из племени масаи. Ради красоты женщины масаи также выбивают себе передние зубы и бреют голову. Перепачканное тело
Женщины народа химба, живущего на севере Намибии, начинают свой день с необычной косметической процедуры. Они обмазывают себя с головы до ног смесью из охры, жира и пепла, покрывая даже волосы, заплетенные в дреды. В мазь добавляют смолу кустарника омузумба — она придает красный окрас. Такая смесь не только делает женщин химба привлекательными в глазах мужчин, но и защищает кожу от палящего солнца. Поэтому этой мазью пользуются и мужчины, и дети. Но и этого бывает недостаточно для того, чтобы женщина племени химба выглядела восхитительно. После обряда посвящения во взрослую жизнь девушкам удаляют четыре нижних зуба. Татуаж лица
Женщины племени маори — коренного населения Новой Зеландии — издавна украшают себя татуировками. В отличие от мужчин, которые покрывали сложными узорами все тело, женщины разрисовывали чаще всего только лицо и подбородок. Считалось, что девушки больше нуждаются в эмоциональном «питании», поэтому «моко» (татуировка) покрывала область вокруг рта. Кроме того, такое необычное украшение привлекало представителей противоположного пола.
Женщины народа апатани, проживающего на северо-востоке Индии, прокалывают крылья носа и вставляют в отверстия пробки, которые называются Yaping Hullo. Считается, что эта традиция возникла из-за того, что давным-давно женщины этого народа были самыми красивыми в округе и страдали от повышенного внимания со стороны мужчин из других племен. Чтобы у тех не возникло желания увести красавиц, придумали такое отпугивающее «украшение». Кроме того, девушкам делали татуировки в виде прямой линии от подбородка до кончика носа. Со временем пробки в носу стали обычным элементом внешнего вида женщин и отличительной особенностью племени. Однако в последнее время молодое поколение народа апатани предпочитает украшать себя иными способами. Маленькая нога
Ради красоты китаянкам приходилось идти на серьезные жертвы: с начала X до начала XX века в стране был популярен культ изящной ножки. Верхом изящества считалась стопа длиной 10 см, изогнутая в форме полумесяца и напоминающая лотос. Для достижения такого эффекта девочкам в 4-летнем возрасте перебинтовывали ступню таким образом, чтобы четыре пальца сгибались и соприкасались с подошвой. В таком положении стопа переставала расти и деформировалась. Маленькая, напоминающая копытце ножка считалась символом женского целомудрия и самой привлекательной частью женского тела. Красотки с забинтованными ногами с трудом передвигались, хромали и испытывали боль при ходьбе. Зато шансы благополучно выйти замуж у обладательниц лотосовых ножек были гораздо выше. В начале XX века нога-лотос вышла из моды, и китаянки перестали страдать из-за этого канона красоты. Шрамы
Женщины африканского племени сурма украшают свои тела шрамами. Считается, что чем больше рубцов, тем женщина выносливей и привлекательнее. К шрамированию прибегают не только представительницы прекрасного пола, но и мужчины, для которых это в первую очередь демонстрация мужества. По количеству рубцов на правой руке (у женщин — на левой) можно узнать, сколько врагов было убито хозяином шрамов. Процедура шрамирования весьма неприятна: кожу разрезают лезвием, приподнимают ее с помощью шипа акации и втирают в рану смесь из пепла и сока растений, вызывая раздражение. Таким образом, шрам приобретает желаемую выпуклую форму.