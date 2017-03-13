  • Северные олени меняют цвет своих глаз
    Стадо северных оленей на полуострове Ямал. Фото: Равиль Сафарбеков
  • Снежно-нежное
    Снежно-нежное
    Тазовская тундра. Фото: den-sau-pin
Жизнь планеты

Северные олени меняют цвет своих глаз

В зависимости от времени года и суток северные олени способны менять цвет своих глаз. Это помогает им адаптироваться к переходу от почти полной темноты полярной ночи к слепящему свету дня.
13 марта 2017 в 19:30
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Исследованием способности зрения северных оленей занимались норвежские ученые из университета в Тромсё (University of Norway, Tromso). Им было необходимо понять механизм, позволяющий оленям хорошо видеть и в темноте, и на ярком свету. Над Северным полярным кругом длинный полярный день тянется с середины мая до конца июля, когда солнце не опускается за горизонт. Десять недель зимой здесь царят вечные сумерки, а в остальное зимнее время солнечные лучи, отражаясь от ярко-белого снега, способны ослепить обладателей обычного зрения.

Получить ответ на поставленный вопрос удалось благодаря сотрудничеству с коренным населением — саамами. Эта северная народность, традиционно занимаясь оленеводством, использует животных для всех своих нужд: от питания до строительства жилищ. Ученые договорились, что саамы передадут в Университет оленьи глаза. Результат превзошел все ожидания: глаза оленей, погибших в зимний период, были насыщены ярко-голубым цветом, а «летние» образцы были золотистыми. В результате исследований биологи установили, что изменение цвета происходит не на радужной оболочке глаза, а на тапетуме: светоотражающей поверхности позади центральной части сетчатки (tapetum lucidum).

Большая часть света, попадающего в глаз, проходит сквозь сетчатку, и лишь небольшой процент вызывает реакцию чувствительных клеток. Тапетум направляет прошедшие сетчатку фотоны назад, заставляя их еще раз воздействовать на рецепторные клетки. Благодаря этому чувствительность глаза значительно повышается, так как свет фактически оказывается «использованным» дважды. В условиях малой интенсивности освещения такая двойная стимуляция фоторецепторов оказывается весьма ценной, но при ярком освещении повышенная чувствительность сетчатки отрицательно сказывается на зрительной активности.

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