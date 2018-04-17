«Фото на память» лишает человека воспоминаний
Связь между количеством сделанных снимков и оставшихся в памяти событий исследовала группа ученых из Фэрфилдского университета в США под руководством психолога Линды Хенкель. В рамках эксперимента на экскурсию в университетский музей была отправлена группа студентов, получивших различные задания. Некоторые должны были пройтись по залам, рассматривая экспонаты, а других попросили сделать видовые либо детальные фотографии.
На следующий день участникам было предложено вспомнить вчерашнюю экскурсию. Те, кто самостоятельно рассматривал экспонаты, смогли рассказать о них. Студенты, которые делали общие видовые снимки своей музейной прогулки, фактически «переложили» все воспоминания в карту памяти фотоаппарата; собственных же впечатлений у них осталось мало.
Промежуточный результат показала группа участников, в задачу которых входило фотографировать отдельные экспонаты крупным планом. Как оказалось, в поисках лучшего ракурса им приходилось концентрироваться на объекте, и тот все-таки оставался в памяти. Вместе с тем, все остальное, присутствовавшее в музее, так же точно, как и в предыдущем случае, ускользнуло от их внимания.
Подытоживая результаты исследования, опубликованного в журнале Psychological Science, Линда Хенкель подчеркивает: с развитием технологий у людей накапливается огромное количество цифровых фотоальбомов. Делая снимки «на память», человек сразу же отправляет свои воспоминания «в архив», но по факту практически никто потом не пересматривает снимки — их всегда слишком много. Но и память, не получавшая задания зафиксировать события, остается пуста. Таким образом, человек с фотокамерой по сути остается вне явления, не замечает общую картину и в лучшем случае запоминает отдельные разрозненные детали.
Не отрицая важность фотофиксации факта, ученые предлагают уделять фотографированию меньше сил и внимания. Полагаться полностью на технологии не нужно, говорят они. Вместо снимка «на память» в первую очередь нужно самостоятельно взаимодействовать с действительностью — только тогда воспоминание сохранится по-настоящему.