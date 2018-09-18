  • Пять храмов с маятниками Фуко
    Фото: Misko / Flickr.com
  • Пять храмов с маятниками Фуко
    Фото: Андрей Кочкин
  • Пять храмов с маятниками Фуко
  • Пять храмов с маятниками Фуко
  • Пять храмов с маятниками Фуко
Жизнь планеты

Пять храмов с маятниками Фуко

В этот день, 18 сентября 1819 года, родился выдающийся французский физик и астроном Жан Фуко. В 1851 году он экспериментально продемонстрировал суточное вращение Земли, подвесив маятник под куполом Пантеона. Мы рассказываем о пяти известных храмах, где был установлен маятник Фуко.
Наталия Майборода
18 сентября 2018 в 12:58
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Давайте сперва разберёмся, как работает маятник Фуко. Подвесим к высокому (метров эдак 67) потолку шар на тросе. На нижней стороне шара — тонкий стержень. Отметим точку прямо под грузом: это центр.

  • Пять храмов с маятниками Фуко
    Фото: Thierry Draus / Flickr.com

Теперь отойдём от маятника метра на 3 и обойдём его по кругу, оставляя за собой дорожку из песка. Вуаля: мы получили окружность с маятником в центре.

Начнём опыт! Отведём маятник в сторону и мягко отпустим: он начёт колебаться, оставляя стержнем полоски на песке.

Но странное дело: маятник вроде бы движется строго взад-вперёд, но при каждом махе металлическое острие сметает песок примерно в 3 мм от предыдущей отметины. Плоскость качения поворачивается по часовой стрелке относительно пола — а за 32 часа совершает полный оборот!

Почему? На круге из песка есть точка, максимально близкая к северному полюсу — а значит, она ближе к земной оси, чем центр. Это значит, что при повороте Земли на 360° северный край кольца будет двигаться по кругу меньшего радиуса, чем центр, и за сутки пройдет меньше. Эти разницу и отражает маятник, который придумал Жан Фуко.

Пантеон, Париж

Жан Фуко впервые продемонстрировал свой эксперимент 8 января 1851 года. В погребе своего дома в Париже физик выполнил опыт с маятником длиной 2 метра. Эксперимент вызвал повышенный интерес и уже в марте того же года он был осуществлен публично. Под куполом Пантеона на стальной проволоке, длина которой достигала 67 метров, был подвешен 28-килограммовый груз с острием.

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