  • Во власти грибов
    Мелкий — шляпка не больше полтинника — чесночник (Marasmius) превратит любую стряпню в изысканное блюдо: как-то раз придворный повар Наполеона приготовил под соусом из этого гриба старую фехтовальную перчатку императора… Фото: Константин Коржавин
  • Во власти грибов
    Гриб блистум войлочный (Blistum tomentosum), как и все плесени, необходим в природе для утилизации отмершей органики: блистум питается слизевиками, его родственники — насекомыми. Фото: Константин Коржавин
  • Во власти грибов
    Сумчатый гриб «пальцы мертвеца» (Xylaria polymorpha). Споры у таких грибов находятся в похожих на стручки органах — сумках, или асках. Фото: Андрей Каменев
  • Во власти грибов
    Аврискальп (Auriscalpium vulgare) питается сосновыми шишками и сам похож на шишку. У этого гриба «иголки» — органы, в которых содержатся споры, — в отличие от его собратьев ежевиков, торчат вниз. Фото: Константин Коржавин
  • Во власти грибов
    Слизевик арцирия закрытая (Arcyria obvelata) раскрылся, чтобы выпустить споры; диаметр одного плодового тела не превышает миллиметра. Фото: Константин Коржавин
  • Во власти грибов
    Гнездовики (Cyathus striatus) в ожидании дождя: дождевые капли выбьют из бокальчиков похожие на таблетки перидиоли со спорами; те обовьются вокруг травинок своими липкими нитями; траву съест, например, корова и унесет споры гриба на новое место. Фото: Константин Коржавин
  • Во власти грибов
    Даже заросли ягеля на фоне слизевиков выглядят гигантским лесом. Слизевики, подобные трихии (Trichia decipiens), могут несколько лет провести в таком, грибоподобном, состоянии (до 2 миллиметров высотой). Они еще только созревают, чтобы произвести на свет зооспоры со жгутиками, либо клетки, похожие на амеб. Фото: Константин Коржавин
  • Во власти грибов
    Слизевик церациомикса кустарничковая (Ceratiomyxa fruticulosa) образовал спороносные выросты, в каждом из которых созреет по одной споре. Фото: Константин Коржавин
  • Во власти грибов
    Но прежде отдельные клетки слизевика должны слиться в единое целое — плазмодий. Из-за своей двойственной природы слизевики называются мицетозои — «грибоживотные» в переводе с греческого. Фото: Константин Коржавин
  • Во власти грибов
    Сумчатые грибы, или аскомицеты, — вторая по разнообразию группа среди этих организмов. К ним относятся пеницилл, пекарские дрожжи, трюфели, сморчки, а также яркие студенистые пецициевые, подобные грибу, плодовое тело которого изображено на снимке (Cookeina tricholoma). Им нужна влажная среда, и они предпочитают весеннюю либо осеннюю пору. Фото: Андрей Каменев
  • Во власти грибов
    Южноамериканский высший гриб из рода мицена (Mycena) растениям нужен как образователь микоризы, а людям — как галлюциноген. Фото: Андрей Каменев
Жизнь планеты

Во власти грибов

Грибы не раз вмешивались в историю человечества. В Средние века люди, отведавшие хлеба из пораженных спорыньей злаков, бились в «злых корчах», что привело к расправам с «ведьмами». В XIX столетии фитофтора вынудила два миллиона ирландцев покинуть страну, а ржавчинные грибы уничтожили плантации кофе на Цейлоне — и превратили англичан в заядлых чаевников.
Текст: Андрей Журавлев Фотографии: Константин Коржавин
23 мая 2017 в 19:27
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Лет двадцать назад, когда еще не было современной России, но был замечательный композитор и актер Сергей Курехин, и была талантливая передача «Пятое колесо», в эфире прозвучала покоробившая слух многих тогда еще советских граждан новость: «Вся Октябрьская революция делалась людьми, которые много лет потребляли грибы. И грибы в процессе того, как они были потреблены этими людьми, вытесняли в этих людях их личность, и люди становились грибами». Короче: «Ленин — гриб! » На этой идее во многом вызрело творчество читаемого современного писателя Виктора Пелевина, чьи герои не мыслят себе жизни без мухоморов и иных представителей особого царства, то есть ни растений, ни животных. Читать далее

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Статья опубликована в журнале National Geographic (№105, июнь 2012).
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СМИ2
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