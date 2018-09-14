Жизнь планеты

Кресло-качалка: снимок, которому почти 90 лет

«Такой аттракцион не оставит равнодушными даже самых искушенных», — гласила подпись под этой фотографией.
Текст: Маргарет Г. Зэковитс Фото: H.A. Atwell Studio, из архива National Geographic
14 сентября 2018 в 03:54
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  • Кресло-качалка: снимок, которому почти 90 лет

Этот снимок иллюстрировал статью «The Land of Sawdust and Spangles» («Царство опилок и блесток»), которая была опубликована в октябрьском National Geographic за 1931 год. Кстати, имя артиста-смельчака там не упоминалось.

Автор Фрэнсис Беверли Келли не мог спокойно смотреть на подобные представления. «Нельзя укротить дикое животное, — писал он. — Его можно обучить, но никогда нельзя быть уверенным, что оно окончательно приручено. Дрессировщики, чрезмерно доверившиеся своим четвероногим подопечным, оказываются в горизонтальном положении, а цирк продолжает свое турне уже без них».

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Статья опубликована в журнале National Geographic (№90, март 2011).
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