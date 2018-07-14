Как обычная кошка пережила самые страшные минуты в своей жизни
В 2015 году мужчина и женщина совершали прогулку на небольшом летательном аппарате в окрестностях Куру (город во Французской Гвиане).
Ни пилот, ни его спутница не не подозревали, что с ними в воздух поднялась еще одна пассажирка. Через пару минут после взлёта, когда машина уже набрала высоту, авиатор бросил взгляд налево — и увидел кошку, которая до старта пряталась в полом крыле. Попросив женщину не доставать животное, пилот развернул судно и пошёл на посадку.
Уже потом, в подписи к видео, он вспоминал, что не уверен, как животное оказалось на борту: то ли он не заметил его во время осмотра, то ли кошка пробралась туда уже после. Так или иначе, полёт стал для неё не меньшей неожиданностью, чем для людей.
Важно: видео стоит смотреть внимательно с первых секунд и не перематывать вперед. В противном случае вы рискуете упустить самые эпичные мгновения ролика.
Как следует из описания видео, кошка осталась в добром здравии, и даже стала талисманом местного авиаклуба «ULM 16−34».