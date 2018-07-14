  • Как обычная кошка пережила самые страшные минуты в своей жизни
    Фото: romain jantot/YouTube
  • Как обычная кошка пережила самые страшные минуты в своей жизни
    Фото: romain jantot/YouTube
Жизнь планеты

Как обычная кошка пережила самые страшные минуты в своей жизни

Мораль, которую твёрдо усвоил пилот: проверять крылья перед каждым полётом.
National Geographic Россия
14 июля 2018 в 13:18
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В 2015 году мужчина и женщина совершали прогулку на небольшом летательном аппарате в окрестностях Куру (город во Французской Гвиане).

Ни пилот, ни его спутница не не подозревали, что с ними в воздух поднялась еще одна пассажирка. Через пару минут после взлёта, когда машина уже набрала высоту, авиатор бросил взгляд налево — и увидел кошку, которая до старта пряталась в полом крыле. Попросив женщину не доставать животное, пилот развернул судно и пошёл на посадку.

Уже потом, в подписи к видео, он вспоминал, что не уверен, как животное оказалось на борту: то ли он не заметил его во время осмотра, то ли кошка пробралась туда уже после. Так или иначе, полёт стал для неё не меньшей неожиданностью, чем для людей.

Важно: видео стоит смотреть внимательно с первых секунд и не перематывать вперед. В противном случае вы рискуете упустить самые эпичные мгновения ролика.


Как следует из описания видео, кошка осталась в добром здравии, и даже стала талисманом местного авиаклуба «ULM 16−34».

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