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Самые безопасные авиакомпании мира в 2018 году
Представляем ежегодный рейтинг, составленный немецким Центром оценки данных авиакатастроф пассажирской авиации JACDEC (Jet Airliner Crash Data Evaluation Center).
Рейтинг JACDEC публикуется с 1973 года. Он основан на анализе информации об авиационных происшествиях и инцидентах с воздушными судами 100 крупнейших авиакомпаний мира. С прошлого года, помимо количества авиаинцидентов и происшествий за последние 30 лет, на положение авиакомпании в рейтинге влияют дополнительные параметры: операционная деятельность, компетентность регулятора, контролирующего авиакомпанию в той или иной стране, особенности маршрутной сети. Также теперь чем больше срок давности того или иного инцидента, тем меньше его негативный вклад в общую оценку. Все факторы суммируются в оценку согласно единой для всех формуле, которая дает теоретический максимум в «100% безопасности».
Топ-10 самых безопасных авиакомпаний 2018 года*
1. Finnair (Финляндия)
2. Scoot Tigerair (Сингапур)
3. Norwegian Air Shuttle (Норвегия)
4. Emirates (ОАЭ)
5. Air Europa (Испания)
6. Transavia (Нидерланды)
7. Etihad Airways (ОАЭ)
8. Virgin Atlantic Airways (Великобритания)
9. KLM (Нидерланды)
10. Jetstar Airways (Австралия).
Победители рейтинга – Finnair – получили показатель надежности в 93,91%. У замкнувшего сотню индонезийского перевозчика Garuda Indonesia он составил 52,11%.
По итогам 2017 года первое место в рейтинге заняла авиакомпания Emirates.
По данным JACDEC, в 2018 году в происшествиях на гражданской авиации погибли 562 человека, что значительно больше, чем в 2017 году (40). При этом эксперты JACDEC подчеркивают, что с пассажиропотоком, превышающим 4 миллиарда человек в год, авиация остается одним из самых безопасных видов транспорта.
*по версии JACDEC
Топ-10 самых безопасных авиакомпаний 2018 года*
1. Finnair (Финляндия)
2. Scoot Tigerair (Сингапур)
3. Norwegian Air Shuttle (Норвегия)
4. Emirates (ОАЭ)
5. Air Europa (Испания)
6. Transavia (Нидерланды)
7. Etihad Airways (ОАЭ)
8. Virgin Atlantic Airways (Великобритания)
9. KLM (Нидерланды)
10. Jetstar Airways (Австралия).
Победители рейтинга – Finnair – получили показатель надежности в 93,91%. У замкнувшего сотню индонезийского перевозчика Garuda Indonesia он составил 52,11%.
По итогам 2017 года первое место в рейтинге заняла авиакомпания Emirates.
По данным JACDEC, в 2018 году в происшествиях на гражданской авиации погибли 562 человека, что значительно больше, чем в 2017 году (40). При этом эксперты JACDEC подчеркивают, что с пассажиропотоком, превышающим 4 миллиарда человек в год, авиация остается одним из самых безопасных видов транспорта.
*по версии JACDEC