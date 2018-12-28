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  • Голубое свечение в небе Нью-Йорка: что это было?
    Фото: thisiskadie/Instagram
  • Голубое свечение в небе Нью-Йорка: что это было?
    Фото: ladura84/Instagram
  • Голубое свечение в небе Нью-Йорка: что это было?
    Фото: ijakemendel/Twitter
  • Голубое свечение в небе Нью-Йорка: что это было?
    Фото: hillaryforqueens/Instagram
Жизнь планеты

Голубое свечение в небе Нью-Йорка: что это было?

Яркие вспышки на неестественно голубом небе жители связали с нашествием инопланетян.
Анастасия Баринова
28 декабря 2018 в 15:08
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Вечером 28 декабря ночное небо в Нью-Йорке внезапно засветилось и окрасилось в «психоделический» голубой цвет. Жители города не упустили шанс запечатлеть событие; самые эффектные кадры получились в районе Куинс.

Явление лишь отчасти напоминало полярное сияние, и люди принялись выдвигать версии о вторжении «инопланетян» или «русских». Незадолго до вспышки горожане начали замечать проблемы с подачей электроэнергии. Расположенный в Куинсе аэропорт «Ла-Гуардиа» также проинформировал путешественников о сбое в работе электросетей. Были подключены генераторы, но в течение 45 минут пришлось отменить несколько рейсов. В тюрьме «Райкерс» света не было почти полчаса. А поезда по седьмой линии метрополитена, идущей через Куинс, ходили с большими задержками.

Пресекая слухи, власти объяснили феномен взрывом трансформатора на заводе компании Consolidated Edison. Со своей стороны полиция сообщила, что незамедлительно приступила к тушению пожара, возникшего в результате происшествия. Жертв удалось избежать. Проблем с качеством воздуха не отмечено; представители медицинских ведомств продолжают контролировать ситуацию.

Узнайте, что стало причиной загадочных огней над Сан-Диего.

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