Голубое свечение в небе Нью-Йорка: что это было?
Otherworldly blue light flashing in the sky in New York City. The Russians? Aliens? Aurora Borealis? Called 911 and got an answering machine. Scary. #NYC #NYCBlueLight #BlueLight #BlueLightNYC #NYC311 #ConED #NewYorkCity #NYCLights #BlueSkyNYC pic.twitter.com/vQ1gTcTfNb— @actor_nyc (@actor_nyc) 28 декабря 2018 г.
Явление лишь отчасти напоминало полярное сияние, и люди принялись выдвигать версии о вторжении «инопланетян» или «русских». Незадолго до вспышки горожане начали замечать проблемы с подачей электроэнергии. Расположенный в Куинсе аэропорт «Ла-Гуардиа» также проинформировал путешественников о сбое в работе электросетей. Были подключены генераторы, но в течение 45 минут пришлось отменить несколько рейсов. В тюрьме «Райкерс» света не было почти полчаса. А поезда по седьмой линии метрополитена, идущей через Куинс, ходили с большими задержками.
Пресекая слухи, власти объяснили феномен взрывом трансформатора на заводе компании Consolidated Edison. Со своей стороны полиция сообщила, что незамедлительно приступила к тушению пожара, возникшего в результате происшествия. Жертв удалось избежать. Проблем с качеством воздуха не отмечено; представители медицинских ведомств продолжают контролировать ситуацию.
Узнайте, что стало причиной загадочных огней над Сан-Диего.
Явление лишь отчасти напоминало полярное сияние, и люди принялись выдвигать версии о вторжении «инопланетян» или «русских». Незадолго до вспышки горожане начали замечать проблемы с подачей электроэнергии. Расположенный в Куинсе аэропорт «Ла-Гуардиа» также проинформировал путешественников о сбое в работе электросетей. Были подключены генераторы, но в течение 45 минут пришлось отменить несколько рейсов. В тюрьме «Райкерс» света не было почти полчаса. А поезда по седьмой линии метрополитена, идущей через Куинс, ходили с большими задержками.
Пресекая слухи, власти объяснили феномен взрывом трансформатора на заводе компании Consolidated Edison. Со своей стороны полиция сообщила, что незамедлительно приступила к тушению пожара, возникшего в результате происшествия. Жертв удалось избежать. Проблем с качеством воздуха не отмечено; представители медицинских ведомств продолжают контролировать ситуацию.