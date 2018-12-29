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Угощение на высоте: в Эфиопии старый самолет превратили в кафе
Авиакомпания Ethiopian Airlines выставила на аукцион списанный Boeing 737, и он обрел новую жизнь.
Анастасия Баринова
29 декабря 2018 в 15:32
Boeing 737 является самым массовым пассажирским самолетом за всю историю гражданского авиастроения. Его первое поколение летает с 1967 года, а к нашим дням выпущено уже десять модификаций. Решив избавиться от устаревшей модели, национальный авиаперевозчик Эфиопии в 2012 году продал лайнер с аукциона за 1,5 млн. долларов США. Покупателем стал предприниматель Гуттама Гутта (Guttama Gutta) из пригорода Аддис-Абебы, города Burayu.
Он давно хотел расширить свой бизнес, планируя открыть новый развлекательный центр. Увидев самолет, Гутта сразу понял, что может превратить его в модное кафе. И это ему пусть и не сразу, но удалоась. Первая же сложность ожидала бизнесмена на этапе доставки: на нее ушло семь часов несмотря на то, что путь занимал всего 15 километров. Перед тем, как погрузить огромный лайнер на прицеп-тяжеловоз, потребовалось демонтировать его крылья. Затем еще два года новое «помещение» ремонтировалось, и наконец в ноябре 2014-го авиационное кафе длиной 34 метра и шириной 14 метров приняло первых посетителей.
Оно сразу стало известным благодаря своей оригинальности, но затем популярность ему добавили пчелы, поселившиеся среди механизмов самолета. Администрация кафе решила извлечь из этого выгоду, используя неожиданную «пасеку» по назначению. Теперь из меда здесь изготавливается наливка, не имеющая себе равных по вкусу и качеству. Ферментация длится около месяца. Посетители говорят, что медовые напитки можно заказать во многих кафе Эфиопии, но они не натуральные и не такие вкусные.
Как и в обычном самолете, в кафе есть эконом-класс и VIP-зона; общая вместимость составляет 60 человек. Узнайте, почему с возрастом у людей меняются вкусовые пристрастия.
Он давно хотел расширить свой бизнес, планируя открыть новый развлекательный центр. Увидев самолет, Гутта сразу понял, что может превратить его в модное кафе. И это ему пусть и не сразу, но удалоась. Первая же сложность ожидала бизнесмена на этапе доставки: на нее ушло семь часов несмотря на то, что путь занимал всего 15 километров. Перед тем, как погрузить огромный лайнер на прицеп-тяжеловоз, потребовалось демонтировать его крылья. Затем еще два года новое «помещение» ремонтировалось, и наконец в ноябре 2014-го авиационное кафе длиной 34 метра и шириной 14 метров приняло первых посетителей.
Оно сразу стало известным благодаря своей оригинальности, но затем популярность ему добавили пчелы, поселившиеся среди механизмов самолета. Администрация кафе решила извлечь из этого выгоду, используя неожиданную «пасеку» по назначению. Теперь из меда здесь изготавливается наливка, не имеющая себе равных по вкусу и качеству. Ферментация длится около месяца. Посетители говорят, что медовые напитки можно заказать во многих кафе Эфиопии, но они не натуральные и не такие вкусные.
Как и в обычном самолете, в кафе есть эконом-класс и VIP-зона; общая вместимость составляет 60 человек. Узнайте, почему с возрастом у людей меняются вкусовые пристрастия.