1250
0
Какой будет новогодняя ночь в России: прогноз погоды
Некоторым регионам России повезет с «классической» новогодней погодой — легким морозом и хрустящим снегом.
Анастасия Баринова
28 декабря 2018 в 12:15
974
Заведующая лабораторией Гидрометцентра РФ Людмила Паршина поделилась прогнозами, которые сделали синоптики. Во все ближайшие дни в Москве сохранятся умеренные морозы: дневная температура на уровне -5-10 °C, ночная – до -13 °C, но к новогодней ночи столбик немного переместится вверх. При этом повсеместно в средней полосе России продолжит падать снег: за эту неделю сугробы вырастут не менее чем на 10 см.
Во Владивостоке в ночь на 1 января прогнозируется ясная погода без осадков: -10...-14 °C при умеренном ветре. А холоднее всего будет в Якутске: до -40 °C и ниже.
Согласно долгосрочному прогнозу, на большей части России январь будет теплее по сравнению с нормами. Исключение составит Сибирь: -18…-20 °С, что примерно на 1 °C ниже средних многолетних значений. -14…-21 °C для юга Дальневосточного региона – также более низкий, чем обычно, показатель.
В «новогодней столице» России праздничная ночь будет классической зимней: около -6 °C и небольшой снег. Узнайте, что это за город.
«Высота снежного покрова составит 30 и более сантиметров, что выше нормы, так как средняя высота снега в районе Москвы в конце декабря – 19 сантиметров. », – Людмила Паршина.В Санкт-Петербурге минимальная температура ожидается на уровне -4 °C днем и -12 °C ночью, но снега будет меньше, чем в Москве. Зато на юге предновогодняя неделя началась с дождей. В Краснодарском крае конец года сохранит «пограничную» погоду: -1…+1 °C, в Ростове-на-Дону будет около -2 °C, а в Сочи – до +7 °C. Однако в горах будет холоднее: 30 и 31 декабря на курортах Красной Поляны снова пройдут сильные снегопады, столбики термометра будут показывать около -3 °C.
Во Владивостоке в ночь на 1 января прогнозируется ясная погода без осадков: -10...-14 °C при умеренном ветре. А холоднее всего будет в Якутске: до -40 °C и ниже.
Согласно долгосрочному прогнозу, на большей части России январь будет теплее по сравнению с нормами. Исключение составит Сибирь: -18…-20 °С, что примерно на 1 °C ниже средних многолетних значений. -14…-21 °C для юга Дальневосточного региона – также более низкий, чем обычно, показатель.
В «новогодней столице» России праздничная ночь будет классической зимней: около -6 °C и небольшой снег. Узнайте, что это за город.