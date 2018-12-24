«Город Зимы»: как изменилась ВДНХ
Начнем с крупнейшего объекта «Города зимы» и центра площадки – макета ракеты-носителя «Восток», вокруг которого можно кататься на коньках. Каток, расположенный на площади Промышленности, рассчитан на катание 2400 человек одновременно. Его площадь составляет более 8500м².
Каток «Цветник»
Не такой масштабный в сравнении с «Ракетой», но все равно грандиозный каток «Цветник» расположился на Центральной аллее между «Дружбой народов» и «Каменным цветком». Предмет отдельной гордости создателей «Цветника» – его центральный элемент в виде арт-объекта из 9 прозрачных сфер диаметром от 5 до 9 метров. Внутри каждой сферы разместились игрушки-украшения. Площадь катка – свыше 4500м², на нем смогут одновременно кататься 1200 человек.
Тюбинговая горка
Любителей веселого экстрима ждут на тюбинговой горке «Север». В новогоднюю ночь каждый посетитель, присоединившись к одной из пяти команд, возглавляемых необычными анимационными героями в красочных костюмах, сможет принять участие в массовом спуске с горы. Высота горки – 7 м, длина склона с выкатом – порядка 80 м. Подъем тюбов будет осуществляться с помощью бугельного подъемника.
Кёрлинг
В крытом павильоне у фонтана «Дружба народов» царит кёрлинг – старая шотландская ледовая забава, начавшая набирать повсеместную популярность в конце ХХ века и дошедшая до статуса олимпийского вида спорта. На одной дорожке могут сыграть до 10 человек, поэтому можно приходить большой компанией.
Юкигассен
Между фонтаном «Дружба народов» и павильоном «Центральный» расположилась площадка для юкигассена – командной игры в снежки, зародившейся в Японии в 1980-х. На ВДНХ в югикассен могут сразиться две команды численностью до 10 человек каждая. Продолжительность снежного боя – 30 минут.
Шествие Дедов Морозов
Грандиозный парад главных символов Нового года из разных стран состоится в «Городе Зимы» в новогоднюю ночь. Пожалуй, это единственная возможность увидеть сразу якутского Чыысхана, белорусского Зюзю, карельского Паккайне, казахского Аяз Ату, и собственно русского Деда Мороза. Дедушки появятся на «Цветнике» и «Ракете» в сопровождении своих сказочных помощников.
Праздничные телемосты
В день, когда вся страна веселится, пожарные, врачи, космонавты остаются на своих рабочих местах. С экранов, установленных на обоих катках, мы увидим видеопоздравления от людей важных профессий, которые встречают Новый год на рабочем посту.Разное
Помимо вышеперечисленного, на протяжении всего сезона в «Городе зимы» запланирована обширная анимационная программа – от зарядки на коньках по выходным и пятничных вечеринки до танцевальных мастер-классов. Особая программа запланирована на Рождество, 14 и 23 февраля, Масленицу, 8 марта.
«Город зимы» будет работать с 30 ноября по 10 марта.
Часы работы: с по будням - с 11:00 до 23:00, по выходным - с 10:00 до 23:00. На катке технический день – понедельник.
Расписание работы конкретных аттракционов и другие детали – на vdnh.ru.
Грандиозный парад главных символов Нового года из разных стран состоится в «Городе Зимы» в новогоднюю ночь. Пожалуй, это единственная возможность увидеть сразу якутского Чыысхана, белорусского Зюзю, карельского Паккайне, казахского Аяз Ату, и собственно русского Деда Мороза. Дедушки появятся на «Цветнике» и «Ракете» в сопровождении своих сказочных помощников.
Праздничные телемосты
В день, когда вся страна веселится, пожарные, врачи, космонавты остаются на своих рабочих местах. С экранов, установленных на обоих катках, мы увидим видеопоздравления от людей важных профессий, которые встречают Новый год на рабочем посту.
Разное
Помимо вышеперечисленного, на протяжении всего сезона в «Городе зимы» запланирована обширная анимационная программа — от зарядки на коньках по выходным и пятничных вечеринки до танцевальных мастер-классов. Особая программа запланирована на Рождество, 14 и 23 февраля, Масленицу, 8 марта.
«Город зимы» будет работать с 30 ноября по 10 марта.
Часы работы: с по будням — с 11:00 до 23:00, по выходным — с 10:00 до 23:00. На катке технический день — понедельник.
Расписание работы конкретных аттракционов и другие детали — на vdnh.ru.