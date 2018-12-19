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Жизнь планеты

Азербайджан откроет туристические офисы в 6 странах, включая Россию

Российское представительство появится в 2019 году.
Интерфакс
19 декабря 2018 в 16:10
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Об этом сообщил Фуад Нагиев, глава государственного агентства по туризму Азербайджана. По его словам, задачей офиса будет обеспечение охвата не только на Москву и центральную Россию, но и на регионы, «которые находятся на расстоянии от Екатеринбургской области до Дальнего Востока».

Нагиев также отметил, что представительство будет оказывать «определенное содействие авиакомпаниям, которые работают с Азербайджаном», а также работать над созданием специальных чартерных программ.

По данным ГАТ, российские туристы лидируют по числу въездов на территорию Азербайджана. В частности, с января по октябрь 2018 года страну посетили 820 тысяч путешественников из России. «И мы будем работать над этими цифрами. У нас нет никаких барьеров. Ни языкового, ни какого бы то ни было», — сказал Нагиев.

Помимо России, ГАТ планирует открыть официальные зарубежные представительства еще в пяти странах:
• Германия (Франкфурт);
• Индия (Мумбай);
• Китай (Пекин);
• ОАЭ (Дубай);
• Саудовская Аравия (Эр-Рияд).

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