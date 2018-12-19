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  • 24 декабря визовый центр Финляндии в Москве сменит адрес
    Планируя визит в Хельсинки, не забудьте о том, что с 29 декабря ВЦ Финляндии будет работать по новому адресу. Фото: Pixabay
  • 24 декабря визовый центр Финляндии в Москве сменит адрес
    Фото: Pixabay
Жизнь планеты

24 декабря визовый центр Финляндии в Москве сменит адрес

Центр переезжает с Мытной на Каланчевскую.
National Geographic Россия
19 декабря 2018 в 13:24
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«С 24 декабря 2018 г. изменится место подачи документов Индивидуальных заявителей Визового центра Финляндии в Москве. Прием заявлений будет производиться по адресу: Каланчёвская ул., д. 13, Москва, Российская Федерация, 107078», – говорится в сообщении на официальном сайте ВЦ.

Документы, заявки на которые подавались ранее, до 28 декабря включительно будут выдаваться по адресу: улица Мытная, д.66. Время выдачи: понедельник – пятница, 9:00 – 16:00.

По данным Росстат, с января по сентябрь 2018 года в Финляндию из России въехали 720 тысяч туристов. 

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