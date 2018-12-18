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Путешествие в Рождество 2018: гид по крупнейшему зимнему фестивалю Европы
Москва вновь отправилась в захватывающее «Путешествие в Рождество»! Крупнейший в Европе зимний фестиваль — в прошлом году его посетили рекордные 14,5 млн человек! — проходит в Москве с 14 декабря по 13 января.
Целый месяц на площадках по всему городу взрослых и детей будет ждать сказочная атмосфера волшебных праздников и новогодних каникул. Столицу украсят сотни нарядных елок и сказочных арт-объектов, ну а на фоне невероятно эффектных световых инсталляций точно получатся лучшие фото сезона.
В торговых шале гости найдут авторские елочные игрушки и украшения для дома, а также множество идей необычных новогодних подарков для друзей и близких. А рестораторы-участники фестиваля порадуют посетителей вкусными рождественскими блюдами, приготовленными по традиционным праздничным рецептам, и ароматными горячими напитками.
Все желающие смогут поучаствовать в бесплатных развлечениях на любой возраст и вкус. В Новопушкинском сквере вновь откроет свои двери Ледовый театр – не пропустите классические ледовые балеты по сюжетам любимых сказочных историй и целый ряд громких премьер в исполнении звезд мирового фигурного катания; на сценах в режиме нон-стоп будут идти спектакли от лучших российских и зарубежных уличных театров, а также концерты творческих коллективов, а в теплых и уютных павильонах - мастер-классы, творческие и кулинарные.
Для любителей активного отдыха и прогулок запланированы многочисленные тематические экскурсии, традиционный фестивальный квест с призами, а также зимние забавы: катание на коньках и с ледяной горки (она расположится на пространстве между Манежной площадью и площадью Революции).
Среди главных спортивных новинок этого года – большая площадка для игры в керлинг (на улице Новый Арбат): гости смогут побывать на турнирах с участием профессиональных спортсменов и поучиться играть самостоятельно на мастер-классах, которые проведут звезды этого вида спорта!
Самая яркая и насыщенная программа ждет гостей непосредственно в дни новогодних праздников. С 31 декабря по 2 января Тверская улица вновь станет пешеходной – не пропустите шанс встретить новый, 2019 год, на главной уличной вечеринке города! На этот раз тема площадок – новогодние традиции разных десятилетий: с 1950-х и по наше время. C помощью зрелищных театральных и спортивных шоу, необычных уличных украшений, музыки, танцев, и самых разнообразных творческих занятий, посетители – вне зависимости от возраста – смогут отпраздновать Новый год своего детства.
В торговых шале гости найдут авторские елочные игрушки и украшения для дома, а также множество идей необычных новогодних подарков для друзей и близких. А рестораторы-участники фестиваля порадуют посетителей вкусными рождественскими блюдами, приготовленными по традиционным праздничным рецептам, и ароматными горячими напитками.
Все желающие смогут поучаствовать в бесплатных развлечениях на любой возраст и вкус. В Новопушкинском сквере вновь откроет свои двери Ледовый театр – не пропустите классические ледовые балеты по сюжетам любимых сказочных историй и целый ряд громких премьер в исполнении звезд мирового фигурного катания; на сценах в режиме нон-стоп будут идти спектакли от лучших российских и зарубежных уличных театров, а также концерты творческих коллективов, а в теплых и уютных павильонах - мастер-классы, творческие и кулинарные.
Для любителей активного отдыха и прогулок запланированы многочисленные тематические экскурсии, традиционный фестивальный квест с призами, а также зимние забавы: катание на коньках и с ледяной горки (она расположится на пространстве между Манежной площадью и площадью Революции).
Среди главных спортивных новинок этого года – большая площадка для игры в керлинг (на улице Новый Арбат): гости смогут побывать на турнирах с участием профессиональных спортсменов и поучиться играть самостоятельно на мастер-классах, которые проведут звезды этого вида спорта!
Самая яркая и насыщенная программа ждет гостей непосредственно в дни новогодних праздников. С 31 декабря по 2 января Тверская улица вновь станет пешеходной – не пропустите шанс встретить новый, 2019 год, на главной уличной вечеринке города! На этот раз тема площадок – новогодние традиции разных десятилетий: с 1950-х и по наше время. C помощью зрелищных театральных и спортивных шоу, необычных уличных украшений, музыки, танцев, и самых разнообразных творческих занятий, посетители – вне зависимости от возраста – смогут отпраздновать Новый год своего детства.