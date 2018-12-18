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Браконьера, убивавшего оленей, заставили пересматривать «Бэмби»
В США задержана семья браконьеров, прославившаяся своей жестокостью.
Анастасия Баринова
18 декабря 2018 в 19:43
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В штате Миссури полиция задержала местных жителей: Дэвида Берри и двух его сыновей. Установлено, что на протяжении как минимум десяти лет они незаконно убивали по ночам оленей – число жертв превышает сотню. При этом браконьеры отрубали у животных головы прямо на месте, а тела оставляли разлагаться в лесу. Они могли это делать ради собственной коллекции трофеев, также и продажа рогов кажется логичной, но доказать это не удалось.
Мужчины были арестованы в августе. По данным полиции, это крупнейший случай браконьерства в истории штата. К настоящему времени они уже заплатили штраф в размере около 50 000 долларов и двое из них – отец и его сын Кайл – отпущены на свободу, лишившись лицензий на охоту.
А вот в отношении Дэвида Берри-младшего было заведено отдельное делопроизводство, поскольку выяснились отягчающие обстоятельства. Владея огнестрельным оружием, он нарушил условия своего испытательного срока, и, кроме того, также был уличен в незаконной рыбалке.
Злостному нарушителю предстоит провести год в тюрьме, и на протяжении всего этого времени раз в месяц он будет обязан пересматривать мультфильм «Бэмби». Эта грустная сказка, вышедшая на экраны в 1942 году, повествует об олененке, чью мать убили охотники. Первый просмотр намечен на 23 декабря.
Суды в США имеют право устанавливать различные дополнительные наказания вдобавок к основным, указанным в законах. Так, несколько лет назад жилищный суд обязал одного из домовладельцев жить в одном из своих ветхих домов, на который поступила жалоба. А женщине, нарушившей ПДД, было предписано стоять на улице с табличкой «Только идиот будет ездить по тротуару, чтобы обогнать школьный автобус».
Узнайте о странных законах в Италии.
Мужчины были арестованы в августе. По данным полиции, это крупнейший случай браконьерства в истории штата. К настоящему времени они уже заплатили штраф в размере около 50 000 долларов и двое из них – отец и его сын Кайл – отпущены на свободу, лишившись лицензий на охоту.
А вот в отношении Дэвида Берри-младшего было заведено отдельное делопроизводство, поскольку выяснились отягчающие обстоятельства. Владея огнестрельным оружием, он нарушил условия своего испытательного срока, и, кроме того, также был уличен в незаконной рыбалке.
Злостному нарушителю предстоит провести год в тюрьме, и на протяжении всего этого времени раз в месяц он будет обязан пересматривать мультфильм «Бэмби». Эта грустная сказка, вышедшая на экраны в 1942 году, повествует об олененке, чью мать убили охотники. Первый просмотр намечен на 23 декабря.
Суды в США имеют право устанавливать различные дополнительные наказания вдобавок к основным, указанным в законах. Так, несколько лет назад жилищный суд обязал одного из домовладельцев жить в одном из своих ветхих домов, на который поступила жалоба. А женщине, нарушившей ПДД, было предписано стоять на улице с табличкой «Только идиот будет ездить по тротуару, чтобы обогнать школьный автобус».
Узнайте о странных законах в Италии.