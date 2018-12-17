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Космонавт Сергей Рязанский тренируется со всей Россией
10 декабря стартовал Всероссийский спортивный марафон «Тренировки с космонавтом», победитель которого получает путёвку в экспедицию на Килиманджаро.
Сергей Рязанский – летчик-космонавт, герой России и первый в мире ученый – командир космического корабля. Во время восхождения он расскажет о том, как эффективно работать в команде, принимать решения в экстренных ситуациях, бороться со страхами и о других космических лайфхаках, применимых на земле.
«Мы создали марафон для здоровья и удовольствия! Помимо того, что наиболее активный участник поднимется с нами на крышу Африки в феврале 2019 года, это еще и прекрасный повод, чтобы начать заниматься спортом и быть в тонусе даже в новогодние праздники», – говорит Рязанский.
Марафон организован экспертами в области авторских путешествий ООО «Комбат-туры» при поддержке «National Geographic Россия», Наше Радио, Altezza Travel, Фонда развития онлайн образования и продлится с 10 декабря 2018 по 5 февраля 2019 года. Присоединиться к марафону и побороться за главный призможно на любом этапе всем желающим, достигшим 18 лет.
Проходите бесплатную регистрацию на сайте www.trenirovkiskosmonavtom.ru для участия в марафоне, выполняйте задания и публикуйте результаты в Instagram с хештегом #тренировкискосмонавтом и специальным хештегом недели. Это – вызов для жителей России!
«Мы создали марафон для здоровья и удовольствия! Помимо того, что наиболее активный участник поднимется с нами на крышу Африки в феврале 2019 года, это еще и прекрасный повод, чтобы начать заниматься спортом и быть в тонусе даже в новогодние праздники», – говорит Рязанский.
Марафон организован экспертами в области авторских путешествий ООО «Комбат-туры» при поддержке «National Geographic Россия», Наше Радио, Altezza Travel, Фонда развития онлайн образования и продлится с 10 декабря 2018 по 5 февраля 2019 года. Присоединиться к марафону и побороться за главный призможно на любом этапе всем желающим, достигшим 18 лет.
Проходите бесплатную регистрацию на сайте www.trenirovkiskosmonavtom.ru для участия в марафоне, выполняйте задания и публикуйте результаты в Instagram с хештегом #тренировкискосмонавтом и специальным хештегом недели. Это – вызов для жителей России!