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«Победа» может ввести плату за стаканчики для воды на борту
Вода при этом должна остаться бесплатной.
«Интерфакс» со ссылкой на источник в авиакомпании. Чтобы снизить дополнительные затраты компании и нивелировать их влияние на тарифы, предлагалось, в частности, продавать стаканчики для питьевой воды за 5 рублей. Сейчас «Победа» ежемесячно тратит на них не менее 1 млн рублей.
По словам источника, если плата за стаканчики будет введена, питьевая вода на борту останется бесплатной. Ее также можно будет наливать в принесенную с собой посуду. Идея родилась во время обсуждения вариантов новых правил по провозу ручной клади, которые бы соответствовали федеральными авиационным правилам и при этом исключали угрозу безопасности пассажиров.
Ранее «Победа» оспаривала часть пункта 135 общих правил воздушных перевозок, которые Минтранс утвердил в конце 2017 года. По ним авиакомпании вправе установить бесплатную норму ручной клади, но не менее 5 кг, а сверх нее обязаны принимать для перевозки в салоне ряд личных вещей пассажиров. К ним относятся дамские сумки и портфели, букеты цветов, верхняя одежда и костюмы в портпледах, детское питание, лекарства без ограничений по габаритам и весу, а с определенными ограничениями по размеру и весу — рюкзаки, детские коляски и люльки, костыли, а также запечатанные товары из duty free. «Победа» настаивала на том, что провоз в салоне самолета вещей, размеры и количество которых практически не регламентированы, может угрожать безопасности пассажиров.
На этой неделе Верховный суд вновь не пошел навстречу «Победе» в деле о ручной клади. Основной довод лоукостера, заключавшийся в том, что эти правила создают угрозу безопасности, апелляционная коллегия отклонила со ссылкой на презумпцию добросовестности.
После заседания в ВС РФ гендиректор «Победы» Андрей Калмыков заявил, что авиакомпания продолжит оспаривать упомянутое положение приказа Минтранса. Кроме того, он пригрозил, что авиакомпания может попытаться добиться своего изменением собственных правил – в частности, установить смешные габариты ручной клади, например, 10x10x10 см.
По словам источника, если плата за стаканчики будет введена, питьевая вода на борту останется бесплатной. Ее также можно будет наливать в принесенную с собой посуду. Идея родилась во время обсуждения вариантов новых правил по провозу ручной клади, которые бы соответствовали федеральными авиационным правилам и при этом исключали угрозу безопасности пассажиров.
На этой неделе Верховный суд вновь не пошел навстречу «Победе» в деле о ручной клади. Основной довод лоукостера, заключавшийся в том, что эти правила создают угрозу безопасности, апелляционная коллегия отклонила со ссылкой на презумпцию добросовестности.
После заседания в ВС РФ гендиректор «Победы» Андрей Калмыков заявил, что авиакомпания продолжит оспаривать упомянутое положение приказа Минтранса. Кроме того, он пригрозил, что авиакомпания может попытаться добиться своего изменением собственных правил – в частности, установить смешные габариты ручной клади, например, 10x10x10 см.