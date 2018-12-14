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Откуда в центре Лондона взялись айсберги?
Скандинавский художник оригинальным образом рассказывает о глобальном потеплении.
Анастасия Баринова
14 декабря 2018 в 15:52
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Известный мастер современного искусства, датско-исландский художник Олафур Элиассон привез в британскую столицу 24 глыбы льда общим весом более ста тонн. Все они откололись от ледяного щита в Гренландии и плавали в море. Льдины сначала погрузили на корабль, а до Лондона они транспортировались с помощью грузовиков, которые обычно перевозят замороженную рыбу.
Созданная из айсбергов инсталляция под названием «Ледяные часы» (Ice Watch) призвана наглядно показать проблемы и последствия глобального потепления. В зависимости от погоды, «Часы» простоят около недели или двух. Они будут таять на глазах у посетителей: Олафур Элиассон надеется, что это заставит задуматься об одной из главных проблем в сфере экологии каждого, кто увидит его инсталляцию. Художник поясняет, что когда люди читают новости о глобальном потеплении, для них это абстрактное явление, полного осознания проблемы не появляется.
Здесь же можно наглядно убедиться, как на самом деле стремительно тают громадные и мощные, казалось бы, глыбы льда. При таянии освобождаются пузырьки воздуха, застывшие во льдах 10 тысяч лет назад – это можно услышать, приложив ухо к глыбе. Трогая льдины, посетители выставки также «получают возможность прикоснуться к Гренландии», где каждую секунду тают сотни подобных льдин.
С момента открытия парникового эффекта в 1896 году глобальная температура на планете выросла более чем на один градус Цельсия. С 2015 года таяние льда в Гренландии подняло глобальный уровень моря на 2,5 миллиметра. Узнайте о том, как это происходит.
Созданная из айсбергов инсталляция под названием «Ледяные часы» (Ice Watch) призвана наглядно показать проблемы и последствия глобального потепления. В зависимости от погоды, «Часы» простоят около недели или двух. Они будут таять на глазах у посетителей: Олафур Элиассон надеется, что это заставит задуматься об одной из главных проблем в сфере экологии каждого, кто увидит его инсталляцию. Художник поясняет, что когда люди читают новости о глобальном потеплении, для них это абстрактное явление, полного осознания проблемы не появляется.
Здесь же можно наглядно убедиться, как на самом деле стремительно тают громадные и мощные, казалось бы, глыбы льда. При таянии освобождаются пузырьки воздуха, застывшие во льдах 10 тысяч лет назад – это можно услышать, приложив ухо к глыбе. Трогая льдины, посетители выставки также «получают возможность прикоснуться к Гренландии», где каждую секунду тают сотни подобных льдин.
С момента открытия парникового эффекта в 1896 году глобальная температура на планете выросла более чем на один градус Цельсия. С 2015 года таяние льда в Гренландии подняло глобальный уровень моря на 2,5 миллиметра. Узнайте о том, как это происходит.