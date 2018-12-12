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  • Сладкая жизнь: на улицу в Германии вылилась тонна шоколада
    Фото: Feuerwehr Werl
  • Сладкая жизнь: на улицу в Германии вылилась тонна шоколада
    Фото: Feuerwehr Werl
Жизнь планеты

Сладкая жизнь: на улицу в Германии вылилась тонна шоколада

Пожарным немецкого города Верль выпало нелегкое задание.
Анастасия Баринова
12 декабря 2018 в 17:30
Вечером 10 декабря в пожарную часть Верля поступило сообщение об аварии на местной шоколадной фабрике. Однако бороться с огнем от специалистов не требовалось: проблему представляла тонна шоколада, которая вылилась из переполненного бака.

Сладкая масса потекла сначала по территории фабрики, а затем оказалась снаружи, где и замерзла, образовав «шоколадную поляну» площадью около десяти квадратных метров. Это представляло опасность для дорожного движения, и администрация города решила позвать на очистку именно пожарных: они просто не представляли, кто еще может справиться с такой задачей. 

Специалисты откалывали с тротуара застывшую массу с помощью лопаты, а потом смывали липкие сладкие остатки шлангами. Уборка потребовала около двух часов, дорога все это время была перекрыта.

  • Сладкая жизнь: на улицу в Германии вылилась тонна шоколада
    Фото: Feuerwehr Werl


Компания, лишившаяся тонны шоколада, устанавливает причину происшествия, радуясь, что это произошло не накануне Рождества. Тогда это бы стало настоящей катастрофой – заказов на фирменные шоколадные угощения у фабрики очень много.

Узнайте, сколько стоит самый дорогой шоколад в мире.

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