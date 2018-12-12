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Сладкая жизнь: на улицу в Германии вылилась тонна шоколада
Пожарным немецкого города Верль выпало нелегкое задание.
Анастасия Баринова
12 декабря 2018 в 17:30
Вечером 10 декабря в пожарную часть Верля поступило сообщение об аварии на местной шоколадной фабрике. Однако бороться с огнем от специалистов не требовалось: проблему представляла тонна шоколада, которая вылилась из переполненного бака.
Сладкая масса потекла сначала по территории фабрики, а затем оказалась снаружи, где и замерзла, образовав «шоколадную поляну» площадью около десяти квадратных метров. Это представляло опасность для дорожного движения, и администрация города решила позвать на очистку именно пожарных: они просто не представляли, кто еще может справиться с такой задачей.
Специалисты откалывали с тротуара застывшую массу с помощью лопаты, а потом смывали липкие сладкие остатки шлангами. Уборка потребовала около двух часов, дорога все это время была перекрыта.
Компания, лишившаяся тонны шоколада, устанавливает причину происшествия, радуясь, что это произошло не накануне Рождества. Тогда это бы стало настоящей катастрофой – заказов на фирменные шоколадные угощения у фабрики очень много.
Узнайте, сколько стоит самый дорогой шоколад в мире.
Сладкая масса потекла сначала по территории фабрики, а затем оказалась снаружи, где и замерзла, образовав «шоколадную поляну» площадью около десяти квадратных метров. Это представляло опасность для дорожного движения, и администрация города решила позвать на очистку именно пожарных: они просто не представляли, кто еще может справиться с такой задачей.
Специалисты откалывали с тротуара застывшую массу с помощью лопаты, а потом смывали липкие сладкие остатки шлангами. Уборка потребовала около двух часов, дорога все это время была перекрыта.
Компания, лишившаяся тонны шоколада, устанавливает причину происшествия, радуясь, что это произошло не накануне Рождества. Тогда это бы стало настоящей катастрофой – заказов на фирменные шоколадные угощения у фабрики очень много.
Узнайте, сколько стоит самый дорогой шоколад в мире.