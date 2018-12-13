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  • Самые тёмные северные столицы
    Фото: Pixabay.com
  • Самые тёмные северные столицы
    Стокгольм: 6 часов 5 минут Фото: Pixabay.com
  • Самые тёмные северные столицы
    Таллинн: 6 часов 3 минуты Фото: Львов Роман
  • Самые тёмные северные столицы
    Осло: 5 часов 54 минуты Фото: Pixabay.com
  • Самые тёмные северные столицы
    Хельсинки: 5 часов 41 минута Фото: Pixabay.com
  • Самые тёмные северные столицы
    Рейкьявик: 4 часа 7 минут Фото: Pixabay.com
Жизнь планеты

Самые тёмные северные столицы

Приближается день зимнего солнцестояния — самый короткий световой день в году. В зависимости от расположения, в каждой точке планеты он длится по-разному.
Анастасия Баринова
13 декабря 2018 в 19:35
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21 декабря наступит зимнее солнцестояние. Для Северного полушария это момент начала астрономической зимы, и на эти сутки приходится самый короткий световой день и самая длинная ночь. Но если, например, в Мадриде продолжительность самого короткого дня составляет 9 часов 17 минут, а в Сочи – 8 часов 56 минут, то в городах, расположенных севернее, этот показатель может быть в два раза меньше. Какие же столицы самые «тёмные»?

В пятёрке лидеровСтокгольм, Швеция, где 21 декабря светло будет на протяжении лишь 6 часов и 5 минут. Город расположен на 59° северной широты, и здесь исторически отмечают окончание длинных ночей. Праздник проводится в честь святой Люсии 13 декабря. Её имя с латинского переводится как «свет» (от lux). До календарной реформы эта дата практически совпадала с началом астрономической зимы, а теперь торжества объединены – зажигая многочисленные огни в честь святой, люди прогоняют мрак и приветствуют приближение долгих светлых дней.

На четвертом месте – эстонская столица Таллин: 6 часов 3 минуты. В норвежском Осло будет чуть темнее: 5 часов 54 минуты. В Хельсинки 21 декабря световой день составит 5 часов 41 минуту, а рекордсмен по самой длинной декабрьской ночи – Рейкьявик в Исландии: солнце появится только на 4 часа и 7 минут.

Зато эти же регионы летом получают самую короткую ночь: так, в день летнего солнцестояния 21 июня продолжительность светового дня в исландской столице – 21 час 45 минут. Для сравнения: в Санкт-Петербурге, известном своими «белыми ночами», этот показатель составляет «только» 18 часов 50 минут.

Узнайте, где лучше всего любоваться полярным сиянием.

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