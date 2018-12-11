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Столица Ирана продолжает погружаться под землю
Тегеран опускается под землю, и этот процесс уже сложно остановить.
Анастасия Баринова
11 декабря 2018 в 16:57
Один из самых крупных городов Западной Азии – Тегеран с населением 15 миллионов человек – погружается под землю с угрожающей скоростью. Даже такой «небольшой» показатель, как 5 см в год, зафиксированный в районе международного аэропорта, уже проблема. Между тем в некоторых городских районах он достигает 25 см в год – то есть целый метр всего за четыре года.
Эти данные привели ученые из Немецкого центра геофизических исследований (GFZ German Research Centre), проанализировав снимки со спутников с период с 2003 по 2017 годы. По мнению специалистов, это происходит из-за истощения подземных вод: с 1984 по 2011 годы их средний уровень в Тегеране снизился примерно на 12 метров.
Это произошло из-за нерационального водопользования в регионе, что стало следствием быстрого роста численности населения, развития городов и промышленности. Но в результате в осушенной земле стали появляться провалы, стены городских зданий испещрены трещинами, повсеместно происходят сдвиги грунта и повреждения строений.
Один из авторов исследования, Махди Мотаг (Mahdi Motagh) считает, что положение еще можно спасти, если иранское правительство незамедлительно пересмотрит политику водопользования. Но если этого не произойдет в самое ближайшее время, то город продолжит проседать, инфраструктуре будет наноситься все больший урон, жить в Тегеране станет смертельно опасно.
Посмотрите, как десятки машин ушли под землю во Флоренции.
Эти данные привели ученые из Немецкого центра геофизических исследований (GFZ German Research Centre), проанализировав снимки со спутников с период с 2003 по 2017 годы. По мнению специалистов, это происходит из-за истощения подземных вод: с 1984 по 2011 годы их средний уровень в Тегеране снизился примерно на 12 метров.
Это произошло из-за нерационального водопользования в регионе, что стало следствием быстрого роста численности населения, развития городов и промышленности. Но в результате в осушенной земле стали появляться провалы, стены городских зданий испещрены трещинами, повсеместно происходят сдвиги грунта и повреждения строений.
Один из авторов исследования, Махди Мотаг (Mahdi Motagh) считает, что положение еще можно спасти, если иранское правительство незамедлительно пересмотрит политику водопользования. Но если этого не произойдет в самое ближайшее время, то город продолжит проседать, инфраструктуре будет наноситься все больший урон, жить в Тегеране станет смертельно опасно.
Посмотрите, как десятки машин ушли под землю во Флоренции.