Поехали с нами!
По Шёлковому пути с «National Geographic Россия»
В Узбекистан с шеф-фотографом Андреем Каменевым!
Подробнее
  • 7000 Санта-Клаусов бегут по Мадриду: видео
    Фото: hugophotomex/Instagram
  • 7000 Санта-Клаусов бегут по Мадриду: видео
    Фото: hugophotomex/Instagram
  • 7000 Санта-Клаусов бегут по Мадриду: видео
    Фото: hugophotomex/Instagram
  • 7000 Санта-Клаусов бегут по Мадриду: видео
    Фото: hugophotomex/Instagram
Жизнь планеты

7000 Санта-Клаусов бегут по Мадриду: видео

Грандиозная предновогодняя (а в данном случае скорее предрождественнская) акция в испанской столице.
Анастасия Баринова
11 декабря 2018 в 15:03
123
В марафоне приняло участие более семи тысяч человек в костюмах «Папы Ноэля»; их сопровождали дети, одетые в зеленые наряды эльфов. Пятикилометровый маршрут пролегал по главным улицам Мадрида – от аллеи Прадо до аллеи Кастельяна.

Марафон является ежегодной благотворительной акцией – участник оплачивает взнос в размере 15 евро, который направляется в фонд Intheos, оказывающий помощь людям с онкологическими заболеваниями.

Эта акция поддерживается во всем мире. Например, в Великобритании сказочные волшебники бегут едва ли не в каждом городе, собирая средства на благотворительные цели.

А в Дании проводится соответствующий Всемирный конгресс, куда съезжаются Санта-Клаусы со всех уголков планеты.

Тоже интересно

Тула — новогодняя столица России!

Обсудить

Сколько стоит сменить обстановку?

СМИ2
В Таиланде сотни акул оккупировали знаменитый закрытый пляж
В Таиланде сотни акул оккупировали знаменитый закрытый пляж
Тоже интересно
Досье на Санта-Клауса
Досье на Санта-Клауса
«Марс»: второй сезон — уже на канале National Geographic!
«Марс»: второй сезон — уже на канале National Geographic!