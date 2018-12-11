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7000 Санта-Клаусов бегут по Мадриду: видео
Грандиозная предновогодняя (а в данном случае скорее предрождественнская) акция в испанской столице.
Анастасия Баринова
11 декабря 2018 в 15:03
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В марафоне приняло участие более семи тысяч человек в костюмах «Папы Ноэля»; их сопровождали дети, одетые в зеленые наряды эльфов. Пятикилометровый маршрут пролегал по главным улицам Мадрида – от аллеи Прадо до аллеи Кастельяна.
Марафон является ежегодной благотворительной акцией – участник оплачивает взнос в размере 15 евро, который направляется в фонд Intheos, оказывающий помощь людям с онкологическими заболеваниями.
Эта акция поддерживается во всем мире. Например, в Великобритании сказочные волшебники бегут едва ли не в каждом городе, собирая средства на благотворительные цели.
А в Дании проводится соответствующий Всемирный конгресс, куда съезжаются Санта-Клаусы со всех уголков планеты.
Марафон является ежегодной благотворительной акцией – участник оплачивает взнос в размере 15 евро, который направляется в фонд Intheos, оказывающий помощь людям с онкологическими заболеваниями.
Эта акция поддерживается во всем мире. Например, в Великобритании сказочные волшебники бегут едва ли не в каждом городе, собирая средства на благотворительные цели.
А в Дании проводится соответствующий Всемирный конгресс, куда съезжаются Санта-Клаусы со всех уголков планеты.