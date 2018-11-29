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Турист подал в суд на British Airways из-за полного соседа — и проиграл
Валлийский турист проиграл иск к авиакомпании British Airways, в самолете которой он «получил травмы» из-за слишком полного попутчика, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на телеканал Sky News.
По данным Sky News, сосед туриста был ростом почти два метра и весил около 140 кг.
По прибытии домой валлиец, который работает инженером, подал в суд на авиакомпанию и заявил, что полученные им травмы привели к потере заработка. Судья иск отклонил, поскольку счел страдания туриста преувеличенными.
В частности, британец не смог доказать, почему не попросил у бортпроводников другое место. А по показаниям свидетелей, он «похоже, не испытывал в полете никакого дискомфорта и время от времени спал».