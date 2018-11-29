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Жизнь планеты

Турист подал в суд на British Airways из-за полного соседа — и проиграл

Валлийский турист проиграл иск к авиакомпании British Airways, в самолете которой он «получил травмы» из-за слишком полного попутчика, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на телеканал Sky News.
Интерфакс
29 ноября 2018 в 19:49
  • Турист подал в суд на British Airways из-за полного соседа — и проиграл
    Фото: Pixabay
«Турист заявил, что во время полета из Бангкока в Лондон страдал от постоянных спазмов в спине из-за соседа, похожего на "ожиревшего игрока в регби". Его попутчик был настолько крупным, что "протиснул ягодицы между подлокотниками"», — передает телеканал.

По данным Sky News, сосед туриста был ростом почти два метра и весил около 140 кг.

По прибытии домой валлиец, который работает инженером, подал в суд на авиакомпанию и заявил, что полученные им травмы привели к потере заработка. Судья иск отклонил, поскольку счел страдания туриста преувеличенными.

В частности, британец не смог доказать, почему не попросил у бортпроводников другое место. А по показаниям свидетелей, он «похоже, не испытывал в полете никакого дискомфорта и время от времени спал».

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СМИ2
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