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Создатель нового «Ноева ковчега» хочет отправить его в Израиль
Голландец, который долгие годы строил копию Ноева ковчега, загорелся идеей отбуксировать судно на «землю Божью».
Анастасия Баринова
29 ноября 2018 в 17:53
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В 1993 году житель Нидерландов Йохан Хейберс (Johan Huibers) прочитал своим детям перед сном библейскую историю о Ное и его ковчеге. Именно тогда он и решил воссоздать исторический корабль. Его жена посмеялась и предложила «всем отправиться в отпуск на Луну, когда работа будет закончена», но Йохан загорелся идеей и приступил к строительству.
Первая модель была закончена к 2006 году, однако Йохан продал ее: ковчег оказался вдвое меньше, чем описано в Библии. Нынешняя, вторая копия ковчега, в длину достигает 125 метров, в ширину – 29 метров, в высоту – 23 метра. Масса судна составляет 2500 тонн, вместимость – 5000 человек.
Эти размеры все равно немного отличаются от библейских параметров, но уже гораздо ближе к оригиналу. В Библии отмечено, что Бог повелел построить ковчег, имеющий 300 локтей в ширину, 50 локтей в длину и 30 локтей в высоту. Однако древние иудеи пользовались несколькими вариантами меры локтя – от 44,4 см до 54,6 см. Таким образом, Ноев ковчег мог достигать и 137 метров в длину, и 145, и даже больше.
Второй ковчег Хейберса строился при помощи добровольцев, и никто из них не был профессионалом, потому Йохан не отрицает, что некоторые участки «сделаны немного криво». Тем не менее, работа, на которую ушло 1,6 миллиона долларов, к 2013 году была закончена. Корабль был установлен в гавани голландского города Дордрехт и дополнен фигурами животных.
В 2016 году Хейберс хотел отправиться на нем в олимпийскую Бразилию, но из-за проблем с безопасностью план пришлось отменить. По этой же причине доступ посетителей на борт был запрещен, хотя сам строитель уверяет, что ковчег достаточно надежен и прочен.
Сейчас Йохан собирает пожертвования для того, чтобы переправить ковчег в самое подходящее для него место – Израиль. Для этого придется тянуть его на буксирах, и на эти цели потребуется около 1,3 миллиона долларов.
Между тем это не единственная копия ковчега в мире: недавно в одном из американских парков аттракционов была открыта 155-метровая реплика.
Посмотрите на корабль викингов, который строится в Норвегии.
Первая модель была закончена к 2006 году, однако Йохан продал ее: ковчег оказался вдвое меньше, чем описано в Библии. Нынешняя, вторая копия ковчега, в длину достигает 125 метров, в ширину – 29 метров, в высоту – 23 метра. Масса судна составляет 2500 тонн, вместимость – 5000 человек.
Эти размеры все равно немного отличаются от библейских параметров, но уже гораздо ближе к оригиналу. В Библии отмечено, что Бог повелел построить ковчег, имеющий 300 локтей в ширину, 50 локтей в длину и 30 локтей в высоту. Однако древние иудеи пользовались несколькими вариантами меры локтя – от 44,4 см до 54,6 см. Таким образом, Ноев ковчег мог достигать и 137 метров в длину, и 145, и даже больше.
Второй ковчег Хейберса строился при помощи добровольцев, и никто из них не был профессионалом, потому Йохан не отрицает, что некоторые участки «сделаны немного криво». Тем не менее, работа, на которую ушло 1,6 миллиона долларов, к 2013 году была закончена. Корабль был установлен в гавани голландского города Дордрехт и дополнен фигурами животных.
В 2016 году Хейберс хотел отправиться на нем в олимпийскую Бразилию, но из-за проблем с безопасностью план пришлось отменить. По этой же причине доступ посетителей на борт был запрещен, хотя сам строитель уверяет, что ковчег достаточно надежен и прочен.
Сейчас Йохан собирает пожертвования для того, чтобы переправить ковчег в самое подходящее для него место – Израиль. Для этого придется тянуть его на буксирах, и на эти цели потребуется около 1,3 миллиона долларов.
Между тем это не единственная копия ковчега в мире: недавно в одном из американских парков аттракционов была открыта 155-метровая реплика.
Посмотрите на корабль викингов, который строится в Норвегии.
В 2016 году Хейберс хотел отправиться на нем в олимпийскую Бразилию, но из-за проблем с безопасностью план пришлось отменить. По этой же причине доступ посетителей на борт был запрещен, хотя сам строитель уверяет, что ковчег достаточно надежен и прочен.
Сейчас Йохан собирает пожертвования для того, чтобы переправить ковчег в самое подходящее для него место — Израиль. Для этого придется тянуть его на буксирах, и на эти цели потребуется около 1,3 миллиона долларов.
Между тем это не единственная копия ковчега в мире: недавно в одном из американских парков аттракционов была открыта 155-метровая реплика.
Посмотрите на корабль викингов, который строится в Норвегии.