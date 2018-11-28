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  • 16 миллиардов лампочек загорятся в Германии на Рождество и Новый год
    Фото: Pixabay
  • Рождественские огни Гамбурга
    Рождественские огни Гамбурга
    Фото: Pixabay
  • Рождественские огни Дрездена
    Рождественские огни Дрездена
    Фото: Pixabay
Жизнь планеты

16 миллиардов лампочек загорятся в Германии на Рождество и Новый год

Число внушительное, но до рекорда 2017 года не дотянувшее.
Интерфакс
28 ноября 2018 в 17:21
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Во время празднования Рождества и Нового года в Германии в общей сложности будет гореть около 16 млрд лампочек на елочных гирляндах, а также в гостиных, на фасадах домов и во дворах.

Это меньше прошлогоднего рекордного показателя в 17 млрд ламп, отмечает компания Lichtblick, которая ежегодно проводит подобные расчеты.

При этом популярность светодиодов продолжает повышаться. В этом году об использовании исключительно или преимущественно светодиодов заявили 72% немцев, 17% продолжают наряжать дома только с помощью ламп накаливания. Оставшиеся респонденты не уточнили источники освещения.

  • Рождественские огни Берлина
    Рождественские огни Берлина
    Фото: Pixabay

На праздничную иллюминацию в ФРГ в этом году пойдет около 600 млн кВт.ч электроэнергии при среднем времени работы 180 часов. Это соответствует годовому потреблению достаточно большого города, который насчитывает около 200 тыс. домохозяйств. Стоимость этой электроэнергии составит примерно 182 млн евро.

В 2017 году данные показатели составляли соответственно 660 млн кВт.ч, 220 тыс. домохозяйств и 197 млн евро.

При этом 76% респондентов заявили о необходимости освещения мест общего пользования на Рождество, поскольку это является важной частью праздника.

В опросе, который проводился международным институтом изучения общественного мнения YouGov, приняли участие 2,05 тыс. человек.

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