16 миллиардов лампочек загорятся в Германии на Рождество и Новый год
Это меньше прошлогоднего рекордного показателя в 17 млрд ламп, отмечает компания Lichtblick, которая ежегодно проводит подобные расчеты.
При этом популярность светодиодов продолжает повышаться. В этом году об использовании исключительно или преимущественно светодиодов заявили 72% немцев, 17% продолжают наряжать дома только с помощью ламп накаливания. Оставшиеся респонденты не уточнили источники освещения.
На праздничную иллюминацию в ФРГ в этом году пойдет около 600 млн кВт.ч электроэнергии при среднем времени работы 180 часов. Это соответствует годовому потреблению достаточно большого города, который насчитывает около 200 тыс. домохозяйств. Стоимость этой электроэнергии составит примерно 182 млн евро.
В 2017 году данные показатели составляли соответственно 660 млн кВт.ч, 220 тыс. домохозяйств и 197 млн евро.
При этом 76% респондентов заявили о необходимости освещения мест общего пользования на Рождество, поскольку это является важной частью праздника.
В опросе, который проводился международным институтом изучения общественного мнения YouGov, приняли участие 2,05 тыс. человек.