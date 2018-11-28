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  • Салют над Смоленской крепостной стеной
    Салют над Смоленской крепостной стеной
    Фото: Евгений Попов
  • Что будет дальше со Смоленской крепостью?
    Фото: Wikimedia Commons
Жизнь планеты

Что будет дальше со Смоленской крепостью?

В 2019 году в главном архитектурном сокровище города-героя начнется дорогостоящая реставрация.
Интерфакс
28 ноября 2018 в 17:04
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Крепостная стена Смоленска находится в аварийном состоянии.  В ноябре 2017 года территориальное управление Росимущества в Смоленской области закрыло последний проход на крепостную стену у башни Орел.

По словам руководителя фракции «Единая Россия»Сергея Неверова, премьер-министр РФ Дмитрий Медведев согласовал выделение 1,1 миллиарда рублей на реставрацию крепости. План работ был представлен министром культуры РФ Владимиром Мединским.

Согласно плану, первый этап реставрации начнется в 2019 году и обойдется в 400 миллионов рублей. Второй и третий этапы пройдут в 2020-2021 годах и обойдутся в 350 миллионов рублей каждый.

Смоленская крепостная стена является объектом культурного наследия федерального значения. Она была возведена в конце XVI века русским зодчим Федором Конем.

Первоначально длина стен составляла 6,5 километров, но часть стены была разрушена Наполеоном при отступлении во время Отечественной войны 1812 года. Сохранилось около 3,3 км крепостной стены, а из 38 башен крепости уцелели 18.



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