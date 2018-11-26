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Российские архитекторы создадут приюты нового типа для бездомных животных
Прием заявок на Открытый национальный архитектурный конкурс проектов приюта для безнадзорных животных (приют-для-животных.рф) завершится 3 декабря. У участников есть возможность изменить образ российского приюта для животных, сделав его функциональным и отвечающим запросам общества.
National Geographic Россия
26 ноября 2018 в 16:37
Приют должен создать комфортные условия для жизни животных и помочь им найти новых хозяев. В базовые принципы проектирования заложены новые стандарты содержания и оптимизация процесса ежедневной работы приютов. Такое здание может стать полноценным общественным пространством, проводящим активную просветительскую работу с комьюнити — сотрудниками, волонтерами и будущими хозяевами питомцев.
Участники конкурса должны представить концепции проекта комплекса приюта, которые будут соответствовать одной из выбранных климатических и географических зон строительства, иметь выразительную, но экономичную архитектуру, прагматичные сценарии использования и возможность повторного применения.
В ТЗ конкурса описана универсальная функциональная модель для проектирования приютов разной степени сложности. Согласно модели, территория приюта может объединить до 12 функциональных блоков, в том числе ветеринарную клинику, гостиницу для животных, ветеринарную аптеку, зоомагазин.
Финалисты будут определены в декабре 2018 года. Для каждой из трех зон строительства будет выбрано три финалиста: обладатель 1 места получит 400 тысяч рублей, 2-го и 3-го — 200 и 100 тысяч рублей соответственно. Проекты победителей будут реализованы по всей России.
Принять участие в конкурсе
Конкурс организован КБ Стрелка при поддержке Дом.рф. Идеологом и соорганизатором Конкурса выступает Агентство стратегических инициатив.
Участники конкурса должны представить концепции проекта комплекса приюта, которые будут соответствовать одной из выбранных климатических и географических зон строительства, иметь выразительную, но экономичную архитектуру, прагматичные сценарии использования и возможность повторного применения.
В ТЗ конкурса описана универсальная функциональная модель для проектирования приютов разной степени сложности. Согласно модели, территория приюта может объединить до 12 функциональных блоков, в том числе ветеринарную клинику, гостиницу для животных, ветеринарную аптеку, зоомагазин.
Финалисты будут определены в декабре 2018 года. Для каждой из трех зон строительства будет выбрано три финалиста: обладатель 1 места получит 400 тысяч рублей, 2-го и 3-го — 200 и 100 тысяч рублей соответственно. Проекты победителей будут реализованы по всей России.
Принять участие в конкурсе
Конкурс организован КБ Стрелка при поддержке Дом.рф. Идеологом и соорганизатором Конкурса выступает Агентство стратегических инициатив.