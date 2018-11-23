1946
0
В Британии освободили щенка, арестованного за укус полицейского
Глупая случайность едва не обернулась для маленького пса девятимесячным заключением.
Анастасия Баринова
23 ноября 2018 в 17:57
В британском графстве Нортгемптоншир живет дружная семья, любящая собак: Джозеф Хейс (Joseph Hayes), его жена и сын заботятся о двух собаках породы ньюфаундленд. В августе они взяли к себе щенка чау-чау, дав ему кличку Бангл (Bungle). Малыш вовремя посещал ветеринаров, а также регулярно бывал на занятиях с кинологом.
17 ноября он выбежал за автоматические ворота дома в тот момент, когда они закрывались за машиной хозяев, и те не заметили исчезновения питомца. Зато пушистая помеха движению, возникшая на автомагистрали, привлекла внимание стражей порядка. Те попытались поймать собаку, но испуганный Бангл залез под грузовик. Полицейский попытался вытащить его оттуда, однако щенок явно не хотел покидать укрытие и два раза укусил его. После этого животное было «задержано» на основании Закона об опасных собаках (Dangerous Dogs Act).
Семье Хейс даже не сказали, где сейчас держат «нарушителя»: ссылаясь на тот же закон, полицейские предложили встречу в суде. Щенку грозило заключение в специализированном питомнике на срок девять месяцев. Супруги, в свою очередь, наняли адвокатов, и, кроме того, Джозеф постарался привлечь к ситуации максимально широкое внимание. Хейс подчеркнул, что воспитанный и привитый малыш, находившийся в минуте от дома, не представляет опасности для общества. Испуганная собака просто защищалась. На сторону испуганного четвероногого малыша встали многие зоозащитники и СМИ, а в интернете была создана петиция, которую подписало более 10 000 человек. Под давлением общественного мнения Бангла пришлось отпустить и вернуть хозяевам с условием внимательнее за ним следить.
Между тем активисты не только осудили «бессердечные и драконовские меры» полиции в отношении домашнего щенка, но также требуют пересмотреть Закон об опасных собаках (Dangerous Dogs Act), в наши дни уже устаревший. По этим правилам «опасная собака» может быть убита, а ее владельцы помимо оплаты крупного штрафа могут сами оказаться в тюрьме. Узнайте о других странных законах в отношении собак.
17 ноября он выбежал за автоматические ворота дома в тот момент, когда они закрывались за машиной хозяев, и те не заметили исчезновения питомца. Зато пушистая помеха движению, возникшая на автомагистрали, привлекла внимание стражей порядка. Те попытались поймать собаку, но испуганный Бангл залез под грузовик. Полицейский попытался вытащить его оттуда, однако щенок явно не хотел покидать укрытие и два раза укусил его. После этого животное было «задержано» на основании Закона об опасных собаках (Dangerous Dogs Act).
Семье Хейс даже не сказали, где сейчас держат «нарушителя»: ссылаясь на тот же закон, полицейские предложили встречу в суде. Щенку грозило заключение в специализированном питомнике на срок девять месяцев. Супруги, в свою очередь, наняли адвокатов, и, кроме того, Джозеф постарался привлечь к ситуации максимально широкое внимание. Хейс подчеркнул, что воспитанный и привитый малыш, находившийся в минуте от дома, не представляет опасности для общества. Испуганная собака просто защищалась. На сторону испуганного четвероногого малыша встали многие зоозащитники и СМИ, а в интернете была создана петиция, которую подписало более 10 000 человек. Под давлением общественного мнения Бангла пришлось отпустить и вернуть хозяевам с условием внимательнее за ним следить.
Между тем активисты не только осудили «бессердечные и драконовские меры» полиции в отношении домашнего щенка, но также требуют пересмотреть Закон об опасных собаках (Dangerous Dogs Act), в наши дни уже устаревший. По этим правилам «опасная собака» может быть убита, а ее владельцы помимо оплаты крупного штрафа могут сами оказаться в тюрьме. Узнайте о других странных законах в отношении собак.