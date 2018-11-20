411
0
«Аэрофлот» и «Северный ветер» сокращают частоту рейсов в Кемерово
Авиакомпания «Аэрофлот» с 10 декабря отменит один из двух ежедневных рейсов из Москвы в Кемерово, следует из расписания на сайте перевозчика.
Рейс, отправляющийся из Москвы в 11:25, а из Кемерово — в 20:55, был введен с началом осенне-зимнего расписания в конце октября. О возможной отмене рейса на прошлой неделе предупредил губернатор Кемеровской области Сергей Цивилев.
По данным «Коммерсантъ», свои рейсы в Кемерово отменяет еще один перевозчик — «Северный ветер» (бренд Nordwind). Эта авиакомпания также начала летать в Кемерово с конца октября, частота рейсов — трижды в неделю. Однако в расписании на сайте «Северного ветра» остались несколько рейсов по этому маршруту на предстоящие новогодние праздники.
По информации источника «Коммерсанта» в авиационной отрасли, перевозчики отказались от новых рейсов в Кемерово из-за малого пассажиропотока — наполняемость бортов составляет около 50%. При этом рейсы в другое время суток (отправлением из Москвы вечером, из г.Кемерово — утром) заполнены почти на 100%. «Более доходные направления — на Новосибирск, Барнаул, Омск», — сказал собеседник издания.
В настоящее время на маршруте Москва-Кемерово работают четыре перевозчика — помимо «Аэрофлота» и «Северного ветра» регулярные рейсы выполняют авиакомпании «Сибирь» (бренд S7) и «Победа» (лоукостер Группы «Аэрофлот»), суммарно в неделю выполняется 31 рейс. После отмены второго рейса «Аэрофлота» и ухода «Северного ветра» частота полетов по этому маршруту сократится до 21 в неделю.
Кемерово – административный центр одноименной области и один из крупнейших городов Сибири.
По данным «Коммерсантъ», свои рейсы в Кемерово отменяет еще один перевозчик — «Северный ветер» (бренд Nordwind). Эта авиакомпания также начала летать в Кемерово с конца октября, частота рейсов — трижды в неделю. Однако в расписании на сайте «Северного ветра» остались несколько рейсов по этому маршруту на предстоящие новогодние праздники.
По информации источника «Коммерсанта» в авиационной отрасли, перевозчики отказались от новых рейсов в Кемерово из-за малого пассажиропотока — наполняемость бортов составляет около 50%. При этом рейсы в другое время суток (отправлением из Москвы вечером, из г.Кемерово — утром) заполнены почти на 100%. «Более доходные направления — на Новосибирск, Барнаул, Омск», — сказал собеседник издания.
В настоящее время на маршруте Москва-Кемерово работают четыре перевозчика — помимо «Аэрофлота» и «Северного ветра» регулярные рейсы выполняют авиакомпании «Сибирь» (бренд S7) и «Победа» (лоукостер Группы «Аэрофлот»), суммарно в неделю выполняется 31 рейс. После отмены второго рейса «Аэрофлота» и ухода «Северного ветра» частота полетов по этому маршруту сократится до 21 в неделю.
Кемерово – административный центр одноименной области и один из крупнейших городов Сибири.