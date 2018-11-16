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Внезапный снегопад парализовал Нью-Йорк
Первый в новом сезоне снегопад в Нью-Йорке оказался более мощным, чем ожидалось.
Анастасия Баринова
16 ноября 2018 в 17:21
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Нью-Йорк снегом не напугать: в течение зимы здесь выпадает до 60 см осадков. Однако для осенних месяцев это не характерно: в ноябре в среднем фиксируется 0,8 см снега. Первый снегопад 2018 года многократно перекрыл этот показатель, став рекордным с 1938 года. 15 ноября в некоторых частях города толщина снежного покрова достигала 7-15 см, и это привело к транспортному хаосу. Снег сопровождался дождем, и вместе они создали гололедицу, а сильные порывы ветра сбивали вывески и ветви деревьев. Жителям и гостям было рекомендовано не покидать дома без надобности и закладывать на поездки дополнительное время. Переполненный пассажирами автобусный терминал Портового управления Нью-Йорка заблокировал вход. После нескольких аварий и огромных пробок был закрыт один из самых больших мостов города – Джорджа Вашингтона, соединяющий Манхэттен с Нью-Джерси. В международном аэропорту Джона Кеннеди в Нью-Йорке было отменено 82 рейса, еще 171 задержан; похожие цифры предоставили аэропорты Ла-Гуардия и Ньюарк в Нью-Джерси. Сегодня снег уже не идет, но снегоуборочная техника работает до сих пор; сотрудники коммунальных служб посыпают дороги солью. Между тем рекордно ранняя зима обрушилась не только на Нью-Йорк, но и на другие регионы центральной и восточной частей США. В общей сложности 15 ноября по причине снегопада было отменено 1300 авиарейсов, 5500 были задержаны на три часа и более. Известно о гибели восьми человек – в основном, из-за ДТП, и еще десятки получили травмы.