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Greenpeace выпустил книгу об охране природы в России за последние 25 лет
В Высшей школе экономики была представлена книга директора по программам российского отделения Greenpeace Ивана Блокова «Окружающая среда и её охрана в России. Изменения за 25 лет». Это исследование показывает самые серьёзные проблемы в охране природы, направления их решения и первоочередные действия.
Из книги можно узнать не только о том, как менялось состояние окружающей среды (качество воды и воздуха, динамика лесных пожаров, проблемы обращения с отходами), но и о факторах, которые влияют на охрану природы: динамике бюджетных расходов, изменениях природоохранного законодательства, обеспокоенности населения состоянием природы, публикациях в СМИ на эти темы.
К примеру, Блоков отмечает, что в Год экологии в России общий объём отходов вырос на 14,5 % (в 10 раз больше, чем рост ВВП). Раздел федерального бюджета «Охрана окружающей среды» составляет 2 % от расходов. Это чуть больше, чем в Германии, но около 60 % этой суммы идут не на охрану природы, а на поддержку отечественного автопрома. Кроме того, значительная часть ресурсов, которые включены в этот раздел, расходуются на нужды, не связанные с экологией.
Однако в 2014 году Роспотребнадзор повысил ПДК формальдегида более чем в 3 раза, хотя в открытом доступе есть только обоснование необходимости его снижения. При этом доля бюджета, которую выделяют на Росприроднадзор, падает. Сейчас она составляет около 0,03 %, а природоохранное законодательство становится всё слабее.
Единственным серьёзным достижением последних 10 лет Блоков называет то, что в официальной статистике перестали занижать площади лесных пожаров. Хотя и здесь остаётся ряд проблем, связанных с желанием улучшить отчётность. При этом площадь, которую ежегодно проходят пожары, растёт.
«В этой книге я рассказываю о главном — о правде. О том, что в реальности происходит в нашей стране. Эти факты неприятны, но мы должны их знать, если хотим сохранить природу нашей страны и собственное здоровье», — комментирует Блоков выход исследования.
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