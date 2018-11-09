  • В Лос-Анджелесе демонтировали памятник Колумбу из-за обвинений в расизме и геноциде
    Фото: indigenous1492/Instagram
  • В Лос-Анджелесе демонтировали памятник Колумбу из-за обвинений в расизме и геноциде
    Фото: followpatla/Instagram
  • В Лос-Анджелесе демонтировали памятник Колумбу из-за обвинений в расизме и геноциде
    Фото: followpatla/Instagram
  • В Лос-Анджелесе демонтировали памятник Колумбу из-за обвинений в расизме и геноциде
    Фото: followpatla/Instagram
  • В Лос-Анджелесе демонтировали памятник Колумбу из-за обвинений в расизме и геноциде
    Фото: nsrgnts/Instagram
Жизнь планеты

В Лос-Анджелесе демонтировали памятник Колумбу из-за обвинений в расизме и геноциде

Коренные народы Америки добились исторической справедливости в своем понимании.
Анастасия Баринова
13 ноября 2018 в 16:23
1
В Гранд-парке Лос-Анджелеса под громкие овации и ритуальные песнопения демонтировали статую Христофору Колумбу, установленную здесь 45 лет назад.
На протяжении десятилетий коренные американцы, живущие в Лос-Анджелесе, протестовали против памятника человеку, устроившему, по их мнению, геноцид. В прошлом году им удалось заменить праздник в честь Колумба на «День коренных народов», и уже тогда статуя мореплавателя была накрыта черным ящиком. В этом году было объявлено о планах по ее демонтажу. 
Местные власти поддерживают позицию индейцев, считая, что «пора перестать романтизировать европейскую экспансию и эксплуатацию природных и человеческих ресурсов». Член городского совета Лос-Анджелеса Митч О'Фарелл сказал в своей речи в день сноса статуи: «Это ожидаемый следующий шаг в устранении ложного представления о Колумбе как о добром первооткрывателе, который сделал эту страну такой, какая она есть. На самом деле весь его образ (как и этот памятник) напоминает нам о зверствах и величайшем геноциде в истории человечества».

Активисты в Барселоне требуют оценить заслуги мореплавателя в этом же ключе, а также демонтировать его памятник, но пока это лишь обсуждается.
  • В Лос-Анджелесе демонтировали памятник Колумбу из-за обвинений в расизме и геноциде
    Памятник в Барселоне Фото: Pixabay.com
Снятие статуи с постамента в Лос-Анджелесе – лишь первый шаг в борьбе «за историческую справедливость». Монумент будет отправлен на временное хранение, но коренные народы требуют не ограничиваться этим, пересмотрев место Колумба в музеях, учебниках и произведениях искусства. Узнайте, как коренные народы отстаивают географические названия.

Тоже интересно

Племя амазонских индейцев впервые вышло на контакт

Обсудить

Сколько стоит сменить обстановку?

СМИ2
Обнаружен посланец внеземной цивилизации
Обнаружен посланец внеземной цивилизации
Тоже интересно
Определена древнейшая цивилизация в мире
Определена древнейшая цивилизация в мире
Тест-драйв искусства: фото, свет, пламя и дизайн
Тест-драйв искусства: фото, свет, пламя и дизайн