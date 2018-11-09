В Лос-Анджелесе демонтировали памятник Колумбу из-за обвинений в расизме и геноциде
На протяжении десятилетий коренные американцы, живущие в Лос-Анджелесе, протестовали против памятника человеку, устроившему, по их мнению, геноцид. В прошлом году им удалось заменить праздник в честь Колумба на «День коренных народов», и уже тогда статуя мореплавателя была накрыта черным ящиком. В этом году было объявлено о планах по ее демонтажу.
Местные власти поддерживают позицию индейцев, считая, что «пора перестать романтизировать европейскую экспансию и эксплуатацию природных и человеческих ресурсов». Член городского совета Лос-Анджелеса Митч О'Фарелл сказал в своей речи в день сноса статуи: «Это ожидаемый следующий шаг в устранении ложного представления о Колумбе как о добром первооткрывателе, который сделал эту страну такой, какая она есть. На самом деле весь его образ (как и этот памятник) напоминает нам о зверствах и величайшем геноциде в истории человечества».
Активисты в Барселоне требуют оценить заслуги мореплавателя в этом же ключе, а также демонтировать его памятник, но пока это лишь обсуждается. лишь первый шаг в борьбе «за историческую справедливость». Монумент будет отправлен на временное хранение, но коренные народы требуют не ограничиваться этим, пересмотрев место Колумба в музеях, учебниках и произведениях искусства. Узнайте, как коренные народы отстаивают географические названия.
This foo was finally removed. #fuckcolumbus #losangeles #dtla
Публикация от joan z♥a (@joan_zeta) 10 Ноя 2018 в 5:02 PST
На протяжении десятилетий коренные американцы, живущие в Лос-Анджелесе, протестовали против памятника человеку, устроившему, по их мнению, геноцид. В прошлом году им удалось заменить праздник в честь Колумба на «День коренных народов», и уже тогда статуя мореплавателя была накрыта черным ящиком. В этом году было объявлено о планах по ее демонтажу.
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Публикация от Rage One (@rageone) 9 Ноя 2018 в 9:11 PST
Местные власти поддерживают позицию индейцев, считая, что «пора перестать романтизировать европейскую экспансию и эксплуатацию природных и человеческих ресурсов». Член городского совета Лос-Анджелеса Митч О’Фарелл сказал в своей речи в день сноса статуи: «Это ожидаемый следующий шаг в устранении ложного представления о Колумбе как о добром первооткрывателе, который сделал эту страну такой, какая она есть. На самом деле весь его образ (как и этот памятник) напоминает нам о зверствах и величайшем геноциде в истории человечества».
Активисты в Барселоне требуют оценить заслуги мореплавателя в этом же ключе, а также демонтировать его памятник, но пока это лишь обсуждается.лишь первый шаг в борьбе «за историческую справедливость». Монумент будет отправлен на временное хранение, но коренные народы требуют не ограничиваться этим, пересмотрев место Колумба в музеях, учебниках и произведениях искусства. Узнайте, как коренные народы отстаивают географические названия.