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Крепче за собаку держись, шофёр! Собачьи упряжки стали официальным видом транспорта в Дании
Езда на собачьих упряжках в Дании — многовековая традиция, но официальный статус транспортного средства ездовые собаки получили только сейчас.
Анастасия Баринова
13 ноября 2018 в 15:07
С 1 января 2019 года собачьи упряжки в Дании смогут перемещаться по автодорогам и рядом с ними при условии соблюдения ПДД: соответствующее решение приняло Министерство транспорта страны.
Несмотря на многовековые традиции подобных поездок, до сих пор собачьи упряжки считались в Дании спортивным или развлекательным занятием. Владельцу хаски, маламутов и других пород ездовых собак, желающему использовать животных в качестве транспорта, следовало вступить в клуб и получить соответствующее разрешение. Но и в этом случае места, допустимые для катания, были ограничены. Клуб собачьих упряжек Dansk Polarhunde, насчитывающий около сотни членов, с радостью приветствовал решение правительства. Однако последнее слово остается за Министерством природы: ожидается, что к 1 января оно выработает свод правил передвижения по дорогам и другим территориям (например, государственным лесам, землевладельцем которого оно официально является). Возможно, ряд дорог для собак все же будет закрыт, но в любом случае теперь у пассажиров собачьих упряжек, и даже специальных тележек на колесах, в которые запряжены собаки, появится большее пространство для путешествий.
В упряжке ездовые собаки могут развивать скорость до 40 км/ч и преодолевать немалые расстояния – как раз на больших дистанциях (более 15 км) такие собаки считаются самыми быстрыми бегунами.Посмотрите на использование собачьих упряжек в Гренландии.
Несмотря на многовековые традиции подобных поездок, до сих пор собачьи упряжки считались в Дании спортивным или развлекательным занятием. Владельцу хаски, маламутов и других пород ездовых собак, желающему использовать животных в качестве транспорта, следовало вступить в клуб и получить соответствующее разрешение. Но и в этом случае места, допустимые для катания, были ограничены. Клуб собачьих упряжек Dansk Polarhunde, насчитывающий около сотни членов, с радостью приветствовал решение правительства. Однако последнее слово остается за Министерством природы: ожидается, что к 1 января оно выработает свод правил передвижения по дорогам и другим территориям (например, государственным лесам, землевладельцем которого оно официально является). Возможно, ряд дорог для собак все же будет закрыт, но в любом случае теперь у пассажиров собачьих упряжек, и даже специальных тележек на колесах, в которые запряжены собаки, появится большее пространство для путешествий.
В упряжке ездовые собаки могут развивать скорость до 40 км/ч и преодолевать немалые расстояния – как раз на больших дистанциях (более 15 км) такие собаки считаются самыми быстрыми бегунами.Посмотрите на использование собачьих упряжек в Гренландии.