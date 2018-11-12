  • Крупнейший пожар опустошает Калифорнию: фото и видео
    Фото: chandan_5531/Instagram
  • Крупнейший пожар опустошает Калифорнию: фото и видео
    Фото: feel.california/Instagram
  • Крупнейший пожар опустошает Калифорнию: фото и видео
    Фото: NASA
  • Крупнейший пожар опустошает Калифорнию: фото и видео
    Фото: mpw.marine/Instagram
  • Крупнейший пожар опустошает Калифорнию: фото и видео
    Фото: jaredstapp/Instagram
  • Крупнейший пожар опустошает Калифорнию: фото и видео
    Фото: nickoli2k13/Instagram
Жизнь планеты

Крупнейший пожар опустошает Калифорнию: фото и видео

В Калифорнии бушует пожар, признанный крупнейшим за всю историю штата. Особенно пострадал город Paradise, чье название переводится как «Рай».
Анастасия Баринова
12 ноября 2018 в 18:29
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8 ноября в Калифорнии, в районе Camp Creek Road (округ Бьютт) начался пожар, получивший имя Camp Fire. Спустя 4 дня его площадь достигла 44 тыс. га; огнем к тому времени уже было уничтожено около 7 тыс. строений. На борьбу со стихийным бедствием брошены тысячи пожарных, но они проигрывают битву: лишь 25% территории удалось потушить, в то время как сильный ветер продолжает разносить пламя на огромные расстояния. Ситуацию усугубляет жаркая погода. В октябре со стороны города Санта-Ана в регион приходит сухой горячий ветер, и огромные участки ежегодно оказываются охвачены огнем. В эти дни еще два пожара зафиксированы в других частях Калифорнии (почти 34 тысячи га в общей сложности), но Camp Fire уже официально признан самым разрушительным. Предыдущий печальный рекорд удерживал пожар Griffith Park Fire 1933 года, когда погибло 29 человек.

К настоящему времени эвакуировано более 100 тысяч человек, и еще 150 тысяч ждут своей очереди. Сотни считаются пропавшими без вести, 31 человек погиб: пламя распространялось столь стремительно, что люди не успевали покинуть здания или автомобили. Практически уничтоженным оказался город Парадайз, еще недавно насчитывающий около 27 тысяч жителей. Во время съемки новостного сюжета о пожаре репортер ABC7 Лора Энтони стала свидетелем удивительного явления – огненного торнадо рядом с Парадайзом. Столб пламени в форме воронки достиг высоты нескольких метров, возвышаясь над обожженными скелетами деревьев. Президент США Дональд Трамп объявил о введении в округах Бьютт, Вентура и Лос-Анджелес режима чрезвычайной ситуации. Он распорядился выделить Калифорнии из федерального бюджета средства, необходимые для борьбы с огнем и его последствиями.

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