Крупнейший пожар опустошает Калифорнию: фото и видео
К настоящему времени эвакуировано более 100 тысяч человек, и еще 150 тысяч ждут своей очереди. Сотни считаются пропавшими без вести, 31 человек погиб: пламя распространялось столь стремительно, что люди не успевали покинуть здания или автомобили. Практически уничтоженным оказался город Парадайз, еще недавно насчитывающий около 27 тысяч жителей. Во время съемки новостного сюжета о пожаре репортер ABC7 Лора Энтони стала свидетелем удивительного явления – огненного торнадо рядом с Парадайзом. Столб пламени в форме воронки достиг высоты нескольких метров, возвышаясь над обожженными скелетами деревьев.
Президент США Дональд Трамп объявил о введении в округах Бьютт, Вентура и Лос-Анджелес режима чрезвычайной ситуации. Он распорядился выделить Калифорнии из федерального бюджета средства, необходимые для борьбы с огнем и его последствиями.
#DEVELOPING From a safe distance...just shot this video of a #FireDevil at the #Campfire near #Paradise. #abc7now @LiveDoppler7 pic.twitter.com/jS5WBsvcnV— Laura Anthony (@LauraAnthony7) 9 ноября 2018 г.
К настоящему времени эвакуировано более 100 тысяч человек, и еще 150 тысяч ждут своей очереди. Сотни считаются пропавшими без вести, 31 человек погиб: пламя распространялось столь стремительно, что люди не успевали покинуть здания или автомобили. Практически уничтоженным оказался город Парадайз, еще недавно насчитывающий около 27 тысяч жителей. Во время съемки новостного сюжета о пожаре репортер ABC7 Лора Энтони стала свидетелем удивительного явления — огненного торнадо рядом с Парадайзом. Столб пламени в форме воронки достиг высоты нескольких метров, возвышаясь над обожженными скелетами деревьев.
#DEVELOPING From a safe distance… just shot this video of a #FireDevil at the #Campfire near #Paradise. #abc7now @LiveDoppler7 pic.twitter.com/jS5WBsvcnV
— Laura Anthony (@LauraAnthony7) 9 ноября 2018 г.
Президент США Дональд Трамп объявил о введении в округах Бьютт, Вентура и Лос-Анджелес режима чрезвычайной ситуации. Он распорядился выделить Калифорнии из федерального бюджета средства, необходимые для борьбы с огнем и его последствиями.