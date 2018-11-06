Впервые в истории: одиночный заплыв вокруг Великобритании
За 157 дней Росс ни разу не выходил на берег. Ежедневно в гидрокостюме, но без ласт, он плыл по 12 часов, а ночь проводил на яхте. По его словам, иногда приливы помогали ему развивать 8,7 узлов (примерно 16,1 км/ч), что сравнимо, как он замечает, со скоростью дельфинов.
Росс был 37 раз укушен медузами, повредил шею и плечо, соленая вода вызвала сильнейшее раздражение языка, но это не помешало ему двигаться к цели. Особенно сложное испытание ждало его у западного побережья Шотландии: там находится гигантский водоворот Корриврекан, третий по величине в мире, и там к лицу пловца прижалась огромная медуза, не отпускавшая его целых полчаса.
А самый приятный момент произошел в Бристольском заливе: самка кита-полосатика некоторое время плыла рядом, возможно, приняв его за раненого тюленя.
В путешествии Россу помогала команда из двух человек, ждавшая его на борту яхты. В сутки пловец потреблял от 10 000 до 15 000 калорий – это в шесть раз больше средней нормы для мужчин. В рацион спортсмена входили макароны, пицца, рисовый пудинг и бананы – 610 плодов за 157 дней плавания. На берегу его встречали многочисленные фанаты, просившие поставить на бананах автограф. Росс отмечает, что это очень странно, и не менее странным было его первое ощущение: больше не нужно весь день держаться горизонтально, зато есть возможность бежать.
Но с этим ему придется повременить: связки и сухожилия на ногах «отдыхали все лето», говорит спортсмен. После курса восстановления он попробует поставить ещё какой-нибудь рекорд.
Ранее Росс поднимался на высоту, равную высоте Эвереста, всего за 19 часов; преодолевал марафон с автомобилем «на буксире» и участвовал в других экстремальных испытаниях, но «это оказалось самым тяжелым». Однако и теперь он не устал от плавания и оно кажется ему увлекательным занятием. Узнайте о вкладе пловцов в экологию.
В путешествии Россу помогала команда из двух человек, ждавшая его на борту яхты. В сутки пловец потреблял от 10 000 до 15 000 калорий — это в шесть раз больше средней нормы для мужчин. В рацион спортсмена входили макароны, пицца, рисовый пудинг и бананы — 610 плодов за 157 дней плавания. На берегу его встречали многочисленные фанаты, просившие поставить на бананах автограф. Росс отмечает, что это очень странно, и не менее странным было его первое ощущение: больше не нужно весь день держаться горизонтально, зато есть возможность бежать.
Но с этим ему придется повременить: связки и сухожилия на ногах «отдыхали все лето», говорит спортсмен. После курса восстановления он попробует поставить ещё какой-нибудь рекорд.
Ранее Росс поднимался на высоту, равную высоте Эвереста, всего за 19 часов; преодолевал марафон с автомобилем «на буксире» и участвовал в других экстремальных испытаниях, но «это оказалось самым тяжелым». Однако и теперь он не устал от плавания и оно кажется ему увлекательным занятием. Узнайте о вкладе пловцов в экологию.