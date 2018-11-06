  • Япония потеряла один из своих островов
    Фото: Ray Kim / Flickr.com
  • Япония потеряла один из своих островов
Жизнь планеты

Япония потеряла один из своих островов

Крохотный необитаемый остров, расположенный недалеко от Хоккайдо, бесследно исчез.
Анастасия Баринова
6 ноября 2018 в 13:45
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В состав Японии входит более 6000 островов. Основные – это Хоккайдо, Хонсю, Сикоку и Кюсю. Помимо них, несколько сотен японских островов являются обитаемыми, но стране также принадлежит немало безлюдных (и подчас крохотных) участков суши.  

Недавно рыбаки обратили внимание на то, что в акватории Курильской гряды больше нет небольшого пустынного острова Эсанбэ Ханакита Кодзима (Esanbe Hanakita Kojima). В последний раз береговая охрана Японии осматривала остров в 1987 году: тогда он поднимался над уровнем воды на 1,4 метра. Он был настолько ничем не примечательным, что даже не все жители деревни на северной оконечности Хоккайдо, которых с островом разделяло лишь 500 метров водной глади, знали о его существовании. Эсанбэ – один из 158 островков Курильской гряды, которым японское правительство в 2014 году дало наименования для того, чтобы подтвердить свои права на эти территории и расширить исключительную экономическую зону. При этом все они оставались необитаемыми.

Исчезновение Эсанбе оставалось незамеченным, пока его не захотел посетить писатель Хироси Симидзу, работающий над продолжением своей иллюстрированной книги о «скрытых» японских островах. Хироси обратился к местному рыболовецкому кооперативу, и они направились туда, где, согласно картам, должен был находиться участок суши, но так и не обнаружили его.

Вероятнее всего, верхняя часть Эсанбэ была разрушена штормами и нагромождениями глыб льда во время ледоходов, и он попросту скрылся под водой. Местные рыбаки говорят, что навигационные системы уже давно распознают остров как подводную скалу. Сейчас японские власти устанавливают, сократилась ли ширина территориальных вод Японии.

Из-за подобных природных явлений страна не только теряет участки суши, но и приобретает новые. Узнайте, как здесь появился новый большой остров.

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