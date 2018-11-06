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Япония потеряла один из своих островов
Крохотный необитаемый остров, расположенный недалеко от Хоккайдо, бесследно исчез.
Анастасия Баринова
6 ноября 2018 в 13:45
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В состав Японии входит более 6000 островов. Основные – это Хоккайдо, Хонсю, Сикоку и Кюсю. Помимо них, несколько сотен японских островов являются обитаемыми, но стране также принадлежит немало безлюдных (и подчас крохотных) участков суши.
Недавно рыбаки обратили внимание на то, что в акватории Курильской гряды больше нет небольшого пустынного острова Эсанбэ Ханакита Кодзима (Esanbe Hanakita Kojima).
Исчезновение Эсанбе оставалось незамеченным, пока его не захотел посетить писатель Хироси Симидзу, работающий над продолжением своей иллюстрированной книги о «скрытых» японских островах. Хироси обратился к местному рыболовецкому кооперативу, и они направились туда, где, согласно картам, должен был находиться участок суши, но так и не обнаружили его.
Вероятнее всего, верхняя часть Эсанбэ была разрушена штормами и нагромождениями глыб льда во время ледоходов, и он попросту скрылся под водой. Местные рыбаки говорят, что навигационные системы уже давно распознают остров как подводную скалу. Сейчас японские власти устанавливают, сократилась ли ширина территориальных вод Японии.
Из-за подобных природных явлений страна не только теряет участки суши, но и приобретает новые. Узнайте, как здесь появился новый большой остров.
Недавно рыбаки обратили внимание на то, что в акватории Курильской гряды больше нет небольшого пустынного острова Эсанбэ Ханакита Кодзима (Esanbe Hanakita Kojima).
В последний раз береговая охрана Японии осматривала остров в 1987 году: тогда он поднимался над уровнем воды на 1,4 метра. Он был настолько ничем не примечательным, что даже не все жители деревни на северной оконечности Хоккайдо, которых с островом разделяло лишь 500 метров водной глади, знали о его существовании. Эсанбэ – один из 158 островков Курильской гряды, которым японское правительство в 2014 году дало наименования для того, чтобы подтвердить свои права на эти территории и расширить исключительную экономическую зону. При этом все они оставались необитаемыми.
Japanese island disappears, without anyone noticing https://t.co/NspgtSen6W— The Guardian (@guardian) 2 ноября 2018 г.
Исчезновение Эсанбе оставалось незамеченным, пока его не захотел посетить писатель Хироси Симидзу, работающий над продолжением своей иллюстрированной книги о «скрытых» японских островах. Хироси обратился к местному рыболовецкому кооперативу, и они направились туда, где, согласно картам, должен был находиться участок суши, но так и не обнаружили его.
Вероятнее всего, верхняя часть Эсанбэ была разрушена штормами и нагромождениями глыб льда во время ледоходов, и он попросту скрылся под водой. Местные рыбаки говорят, что навигационные системы уже давно распознают остров как подводную скалу. Сейчас японские власти устанавливают, сократилась ли ширина территориальных вод Японии.
Из-за подобных природных явлений страна не только теряет участки суши, но и приобретает новые. Узнайте, как здесь появился новый большой остров.