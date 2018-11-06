Люди без отпечатков пальцев: как такое возможно
Их функция в организме не определена точно. По одной из теорий, они улучшают сцепление пальцев с предметом; другие исследования говорят о том, что они увеличивают чувствительность при прикосновении.
Еще одну загадку поставили перед учеными люди, с рождения лишенные отпечатков. В 2007 году дерматолог Питер Итин (Peter Itin) познакомился с женщиной, имеющей абсолютно гладкие подушечки пальцев. Медикам была известна подобная проблема, но до того момента она считалась проявлением редкого генетического отклонения – синдрома Франческетти-Ядассона-Негели (для его носителей также характерно облысение и грубая, сухая кожа).
Однако женщина, встреченная Итином, не имела таких симптомов. Доктор Итин вместе с коллегами из Технологического Института Технион (Technion – Israel Institute of Technology) начал исследования.
Выяснилось, что восемь членов семьи этой девушки также не имели отпечатков пальцев. К 2011 году было найдено четыре семьи, имеющих столь необычное отличие. Для всех них было характерно наличие мутации в гене SMARCAD1: более короткая версия гена не позволяет формироваться отпечаткам на эмбриональной стадии. Генетическое отклонение получило название адерматоглифия (adermatoglyphia).
Расширенные исследования показали, что люди с адерматоглифией также имеют пониженное содержание потовых клеток в коже, но значительных проблем со здоровьем у них нет.
Впрочем, у её носителей бывают другие трудности. Они, например, не могут сдавать отпечатки пальцев при пересечении границы; именно так к доктору Итину попала его пациентка (у неё, уроженки Швейцарии, возникли проблемы на въезде в США). Поэтому дерматоглифию также называют «синдромом иммиграционной задержки» (immigration delay disease).
Узнайте, можно ли отключить старение.
Выяснилось, что восемь членов семьи этой девушки также не имели отпечатков пальцев. К 2011 году было найдено четыре семьи, имеющих столь необычное отличие. Для всех них было характерно наличие мутации в гене SMARCAD1: более короткая версия гена не позволяет формироваться отпечаткам на эмбриональной стадии. Генетическое отклонение получило название адерматоглифия (adermatoglyphia).
Расширенные исследования показали, что люди с адерматоглифией также имеют пониженное содержание потовых клеток в коже, но значительных проблем со здоровьем у них нет.
Впрочем, у её носителей бывают другие трудности. Они, например, не могут сдавать отпечатки пальцев при пересечении границы; именно так к доктору Итину попала его пациентка (у неё, уроженки Швейцарии, возникли проблемы на въезде в США). Поэтому дерматоглифию также называют «синдромом иммиграционной задержки» (immigration delay disease).
Узнайте, можно ли отключить старение.