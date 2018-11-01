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В Замбии найден огромный изумруд
Чистый и яркий кристалл изумруда получил имя «Лев».
Анастасия Баринова
1 ноября 2018 в 18:48
Изумруд весом в 5 655 каратов (1,1 килограмма) обнаружили специалисты британской горнодобывающей компании Gemfields. Находка была сделана 2 октября на замбийском руднике Кагем (Kagem), считающимся самым большим изумрудным рудником в мире. Здесь за последние месяцы было добыто множество драгоценных камней, но они не могут сравниться с необыкновенным изумрудом ни по размеру, ни по цвету, ни по чистоте.
Камню дали имя «Инкаламу» – в переводе с языка бембу это значит «лев» (нарекать цельные драгоценные камни именами – давняя традиция, предназначенная для уникальных экземпляров). Таким образом компания решила отметить трехлетие своего сотрудничества с природоохранными организациями Африки. Изумруд имеет идеально сбалансированный золотисто-зеленый оттенок. Он будет выставлен на торги в Сингапуре в ноябре. Камень оценивается примерно в два миллиона фунтов стерлингов (169 миллионов рублей).
Сколько именно ограненных изумрудов получится сделать из Инкаламу, пока не известно, но замбийские изумруды высокого качества в любом случае пользуются большим спросом в ведущих ювелирных домах по всему миру. По словам геммолога Элены Бесалья (Elena Basaglia), «Лев» является важной находкой для индустрии и «однозначно войдет в историю геммологии».
Вместе с тем, это не самое крупное сокровище рудника Кагем: в 2010 году здесь был найден изумруд весом 6 225 каратов, названный «Слон». А мировой рекорд по размерам удерживает изумруд «Баия» из Бразилии, обнаруженный в 2001 году: 180 000 каратов. Узнайте, где искать алмазы.
Камню дали имя «Инкаламу» – в переводе с языка бембу это значит «лев» (нарекать цельные драгоценные камни именами – давняя традиция, предназначенная для уникальных экземпляров). Таким образом компания решила отметить трехлетие своего сотрудничества с природоохранными организациями Африки. Изумруд имеет идеально сбалансированный золотисто-зеленый оттенок. Он будет выставлен на торги в Сингапуре в ноябре. Камень оценивается примерно в два миллиона фунтов стерлингов (169 миллионов рублей).
Сколько именно ограненных изумрудов получится сделать из Инкаламу, пока не известно, но замбийские изумруды высокого качества в любом случае пользуются большим спросом в ведущих ювелирных домах по всему миру. По словам геммолога Элены Бесалья (Elena Basaglia), «Лев» является важной находкой для индустрии и «однозначно войдет в историю геммологии».
Вместе с тем, это не самое крупное сокровище рудника Кагем: в 2010 году здесь был найден изумруд весом 6 225 каратов, названный «Слон». А мировой рекорд по размерам удерживает изумруд «Баия» из Бразилии, обнаруженный в 2001 году: 180 000 каратов. Узнайте, где искать алмазы.