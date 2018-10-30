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Три четверти Венеции ушло под воду
Непогода бушует по всей Италии.
Анастасия Баринова
30 октября 2018 в 13:47
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В конце прошлой недели мощная буря со снегом и градом обрушилась на Рим. Стихия бушевала всего полчаса, однако даже за это время выпало рекордное количество осадков, нарушив транспортное сообщение и повредив несколько автомобилей. Удар стихии ощутила не только столица, а вся страна: от Сицилии на юге до Милана на севере.
С тех пор погода не спешит улучшаться: в эти дни в центральной и северной частях страны свирепствует ветер с порывами до 100 км/ч. 28 октября в Калабрии оползень унес жизни четырех человек, а 29 октября в Лигурии, Неаполе и пригородах Рима погибло пять человек: на них упали поваленные ветром деревья и обломки зданий. В общей сложности число жертв мощной бури на настоящий момент достигает девяти человек.
В большинстве регионов объявлен красный – самый высокий – уровень опасности. Людей просят не выходить на улицы без особой необходимости. Это же распоряжение касается Венеции: здесь основным последствием непогоды стало сильное наводнение. Для этой части Италии «высокая вода» не является чем-то новым: уровень моря поднимается осенью и весной, однако в этом году стихийное бедствие бьет все рекорды.
Сейчас уровень подъема воды составляет около 147 см (это худший показатель за минувшие десять лет); затоплено 75-77% территории. По оценкам, в ближайшие часы вода достигнет отметки 160 см, и если эта тенденция продолжится – наводнение станет самым мощным с 1966 года, когда вместе с Венецией затопило Флоренцию. Тогда вода поднялась на 194 см.
С тех пор погода не спешит улучшаться: в эти дни в центральной и северной частях страны свирепствует ветер с порывами до 100 км/ч. 28 октября в Калабрии оползень унес жизни четырех человек, а 29 октября в Лигурии, Неаполе и пригородах Рима погибло пять человек: на них упали поваленные ветром деревья и обломки зданий. В общей сложности число жертв мощной бури на настоящий момент достигает девяти человек.
В большинстве регионов объявлен красный – самый высокий – уровень опасности. Людей просят не выходить на улицы без особой необходимости. Это же распоряжение касается Венеции: здесь основным последствием непогоды стало сильное наводнение. Для этой части Италии «высокая вода» не является чем-то новым: уровень моря поднимается осенью и весной, однако в этом году стихийное бедствие бьет все рекорды.
Сейчас уровень подъема воды составляет около 147 см (это худший показатель за минувшие десять лет); затоплено 75-77% территории. По оценкам, в ближайшие часы вода достигнет отметки 160 см, и если эта тенденция продолжится – наводнение станет самым мощным с 1966 года, когда вместе с Венецией затопило Флоренцию. Тогда вода поднялась на 194 см.